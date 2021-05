Motociclistas se concentram para passeio no Rio em apoio a Bolsonaro

Motociclistas vão se deslocar até o monumento de homenagem aos pracinhas que combateram na Segunda Guerra, no Bairro da Glória (foto: Reprodução/Twitter)

Centenas dese aglomeram e fecham duas pistas em frente ao Parque Olímpico da, na Zona Oeste do, de onde partirá um passeio de moto como ato de apoio ao presidente(Sem partido). O próprio presidente anunciou que participará da manifestação, que tem previsão de iniciar às 10h.Esta será a segunda vez no mês que Bolsonaro irá participar de um desfile de motocicleta - o primeiro foi em 9 de maio, em Brasília.O ato deste domingo tem percurso previsto de mais de 30 quilômetros. Após saír do Parque Olímpico, os motociclistas vão se deslocar até o Aterro do Flamengo, na Zona Sul. O ponto de chegada é o monumento de homenagem aos pracinhas que combateram na Segunda Guerra, no bairro da Glória.

A participação de Bolsonaro no ato irá mobilizar um esquema especial de segurança no Rio. Apesar de nenhum anúncio oficial de bloqueio de vias ter sido anunciado, o trânsito certamente será afetado. Considerando todo o trajeto, a Polícia Militar deverá mobilizar mil homens de diferentes batalhões para garantir a ordem.