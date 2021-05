Bolsonaro vive o pior momento com a CPI da COVID e a pandemia (foto: Evaristo Sá/AFP )



A pouco mais de um ano da corrida presidencial de 2022, o clima de campanha eleitoral já domina o país, com intensa movimentação de pré-candidatos e das forças políticas que vão participar do pleito. Mesmo com muito chão pela frente, a largada foi dada antes do apito oficial.



Em nenhum outro momento, desde os primórdios da redemocratização, a disputa rumo ao Planalto começou tão cedo. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus principais adversários aprofundam o debate eleitoral, enquanto o cenário para 2022 fica cada vez mais definido.



O chefe do Executivo enfrenta o momento mais difícil do seu mandato com o início das investigações da CPI da COVID do Senado coincidindo com seus piores índices de popularidade até agora. Focado no projeto de reeleição desde que tomou posse, o capitão reformado tem pela frente uma batalha difícil, com os adversários explorando fortemente as falhas do governo durante a pandemia.

Lula articula alianças para se posicionar mais ao centro na disputa (foto: Fabrice Coffrini/AFP )



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve condenações anuladas e os direitos políticos restabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), intensifica as conversas com forças de centro, em busca de alianças eleitorais.



Os interlocutores incluem até adversários históricos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ). Lula também tem feito uma ação diplomática paralela, em contato com embaixadores e lideranças mundiais, explorando as deficiências da política externa do atual governo.

Ciro Gomes também busca parcerias e já monta estrutura de campanha (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press %u2013 14/10/19 )



Em outra frente, rompido com Lula, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disputa com o petista possíveis alianças com forças de centro. Também já começou a organizar a estrutura com a qual pretende concorrer no ano que vem.



Dela faz parte a consultoria do publicitário João Santana, que foi o marqueteiro das campanhas presidenciais de Lula, em 2006, e de Dilma Rousseff (PT), em 2010 e 2014, e condenado na operação Lava-Jato.





No PSDB, a movimentação também é intensa. Os tucanos deram a largada no processo que vai definir o candidato do partido na próxima eleição presidencial. Por pressões de João Doria, uma prévia para a escolha do nome foi marcada para 17 de outubro, embora parte da legenda defenda que isso só deva ocorrer no ano que vem.



Além de Doria, estão no páreo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; o ex-prefeito de Manaus (AM) Arthur Virgílio e o senador Tasso Jereissati (CE). Este último tem tido grande projeção nacional por ser um dos 11 titulares da CPI da Covid.





A antecipação do debate eleitoral começou logo depois de Bolsonaro receber a faixa presidencial. Ainda no início de 2019, ele deixou claro que concorreria a um novo mandato e trouxe para o governo a polarização com as forças de esquerda que marcou a campanha vitoriosa do ano anterior.



Essa movimentação levou outros personagens a também anteciparem seus projetos eleitorais, o que provocou o rompimento do presidente com antigos aliados, como Doria e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (sem partido).





A disputa política ficou ainda mais acirrada após o início da pandemia da COVID-19, com a escalada de ataques de Bolsonaro contra governadores e prefeitos. Bolsonaro, hoje, amarga os piores índices de aprovação desde que tomou posse e enfrenta os desgastes políticos das investigações da CPI do Senado.





Análise

Pioneiro do marketing político brasileiro, cientista político e especialista em comportamento eleitoral, Antônio Lavareda disse que a antecipação de campanha eleitoral é sempre negativa para os governantes, pois gera desconfianças nos eleitores. Por outro lado, na sua visão, o fenômeno é positivo para a sociedade, que tem mais tempo para avaliar os perfis dos concorrentes.



"A estratégica básica dos governantes é restringir, tentar restringir ao máximo a campanha para o ano da eleição e, mais ainda, para o segundo semestre do ano eleitoral”, disse Lavreda.





Para ele, Bolsonaro adotou a "estratégia equivocada" de, desde a posse como presidente, misturar o exercício do mandato com o projeto de reeleição. "Do ponto de vista psicológico, é como se o presidente encurtasse o mandato dele, porque quando ele coloca a questão da reeleição ele eleitoraliza todas ações do seu mandato, trazendo desconfiança aos eleitores, além de acabar por legitimar os seus adversários."





Quanto aos pré-candidatos de centro, o cientista político considera que eles deveriam se expor mais na mídia, principalmente pelo fato de ter assinado um manifesto. Para o cientista político André Pereira César, da Hold Assessoria Legislativa, Bolsonaro "está pagando o preço pela opção que fez de não descer do palanque" após vencer as eleições de 2018. Para o especialista, com Lula, Doria e outros possíveis candidatos em 2022, Bolsonaro vai encontrar um time bem mais forte do que enfrentou em 2018.