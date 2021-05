Bolsonaro: agenda teve papo com 'repórter mirim' durante oitiva de Araújo

Nas redes, menina exibe fotos com o presidente em outras ocasiões (foto: Programa da Esther/Instagram/Reproduçãp)

O presidente(sem partido) programou receber, nesta terça-feira (18/5), no, em Brasília (DF), Esther Castilho , de 10 anos. A menina é conhecida comoe já participou de uma das lives semanais do presidente. O encontro com a jovem estava previsto para ocorrer às 14h30.O compromisso consta na agenda oficial de Bolsonaro, divulgada diariamente pelo governo federal. Segundo o documento, para a manhã desta terça-feira estavam programadas reuniões com Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, e o general Walter Braga Netto, responsável pelo Ministério da Defesa.No horário em que a agenda presidencial apontava a agenda com a youtuber, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo era interrogado pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, no Senado Federal Antes do papo com a “repórter mirim”, Bolsonaro também recebeu o deputado federal paulista Cezinha de Madureira (PSD), um de seus vice-líderes no Congresso Nacional.Depois de conversar com Esther, o presidente tinha agendados encontros com um representante da Secretaria-Geral da República e Fábio Faria, ministro das Comunicações.O lançamento de um programa voltado ao transporte de cargas, o "Gigantes do Asfalto", também estava no roteiro do dia.A repórter mirim Esther, que apresenta, no YouTube, programa batizado com seu nome, teve o dia cheio na capital nacional.Orgulhosa, ela exibiu nas redes sociais fotos de encontros que teve na manhã desta terça com Fábio Faria e Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania.À tarde, depois de passar pelo gabinete presidencial, ela iria conversar com Braga Netto.No Instagram, Esther coleciona posts exaltando o presidente e fotos com outros integrantes do governo, como a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,Em setembro do ano passado, uma conversa entre o presidente e Esther Castilho, durante uma das transmissões feitas pelo chefe do Executivo nas redes, deu muito o que falar.Bolsonaro contou que, ao ser chamado de misógino pela primeira vez, notou não saber o significado do termo.O presidente, então, questionou os presentes à filmagem se sabiam o que a palavra representa. “É quem não gosta de mulher”, respondeu um homem. Em tom de deboche, Bolsonaro rebateu: “se não gosta de mulher, gosta de homem, então, né?”, voltando a visão para Esther.A garota, incomodada, comentou que “era feio isso aí”.“Tem que ser certinho gente, para vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, comecei cedo. Meus pais também”.O presidente, sem entender ao que a menina estava se referindo, perguntou: "Começou cedo? Como é que é? Como assim começaram cedo?", enquanto ria.Posteriormente, a repórter explicou que começou cedo na carreira, aos 6 anos, enquanto os pais começaram a trabalhar aos 13.