Ciro Gomes ataca Lula: 'Maior corruptor da história moderna brasileira'

Ciro Gomes durante campanha presidencial, em março de 2018 (foto: Sergio Lima/AFP) Ministro da Integração Nacional de 2003 a 2006, durante o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República - entre 2003 e 2010 -, Ciro Gomes (PDT) atacou o antigo aliado. Em entrevista ao Valor Econômico, publicada nesta segunda-feira (17/5), o também ex-governador do Ceará e ex-deputado federal chamou Lula de 'maior corruptor da história moderna brasileira'. de 2003 a 2006, durante o mandato de(PT) como presidente da República - entre 2003 e 2010 -,(PDT) atacou o antigo aliado. Em entrevista ao, publicada nesta segunda-feira (17/5), o tambémchamoude 'maior corruptor da história moderna brasileira'.









"Quem vai ter que se explicar agora é o Lula, porque vou para cima dele (...) Vamos derrotar Bolsonaro e vou propor mudança. Lula é parte central da corrupção. Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira. E não aprendeu nada. Fica na lambança, prometendo a volta de um passado idílico que é mentira", afirmou ao Valor.





Ciro Gomes também traçou um cenário mais geral a respeito do pleito do ano que vem. O candidato à presidência derrotado em 2018, quando ficou em terceiro lugar, afirmou que pode disputar um segundo turno contra Lula em 2022 e também analisou outros possíveis candidatos, como o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (sem partido), o apresentador Luciano Huck (sem partido) e o governador de São Paulo João Doria (PSDB).





"A probabilidade de se dar o segundo turno entre mim e o Lula está crescendo. Acho que Moro e Huck não são candidatos. Nem Doria. Se ele for, será fragilizado porque está muito mal em São Paulo e nunca teve entrada no Brasil. O único organizado, com o partido harmônico, sem confusão, sou eu", também disse Ciro Gomes.