Bruno Covas é sepultado em Santos

Bruno Covas em uma de suas últimas fotos, ao lado do vice e agora prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) (foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)

Brasília – O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de 41 anos, morreu às 8h20 de ontem, segundo nota divulgada pelos médicos Luiz Francisco Cardoso e Ângelo Fernandez, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ele estava internado “em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com metástase ao diagnóstico, e suas complicações após longo período de tratamento." Ele deixa a mulher, Renata, e o filho, Tomás, de 15 anos. O corpo foi sepultado em Santos, sua cidade natal, no jazigo onde estão também os restos mortais do seu avô, o ex-prefeito e ex-governador paulista Mário Covas, que também morreu de câncer, em 2001.

Na última sexta-feira, os médicos já haviam informado que o quadro de Covas era irreversível. O câncer começou na cárdia (transição entre o fígado e o esôfago), gerou metástase e se espalhou por outras partes do corpo do prefeito.

Covas descobriu o câncer em outubro de 2019, quando fazia exames para investigar o surgimento de uma trombose, mas os procedimentos apontaram três tumores — um no fígado, um na cárdia e outro nos gânglios linfáticos. Os médicos atacaram a doença com imunoterapia e quimioterapia, e dois dos três tumores chegaram a desaparecer. Em fevereiro deste ano, a equipe médica identificou novo tumor no fígado e ele retornou à quimioterapia.

Mas, ao longo dessa nova etapa do tratamento, a doença ficou mais agressiva se espalhando para outros pontos do fígado e alguns ossos. Foi constatado que o prefeito tinha cinco tumores no fígado, um na estrutura da bacia e outro na coluna vertebral. No início deste mês, Covas foi internado para exames de sangue, de imagem e endoscópico, com o objetivo de prosseguir com o tratamento quimioterápico e imunoterápico.

Durante o procedimento, foi constatada hemorragia no estômago, e ele teve de ser intubado para conter o sangramento. A equipe médica contornou o problema e Covas foi extubado, mas resíduos do sangramento foram identificados dias depois, sendo necessário que o prefeito fosse submetido a sessões de radioterapia para o controle da hemorragia.

Bruno Covas se elegeu deputado estadual aos 26 anos, em 2006. Foi reeleito e depois eleito deputado federal em 2014 e deixou o mandato para ser vice-prefeito em 2016. Assumiu a cidade de São Paulo quando João Doria se candidatou ao governo do estado. Foi reeleito no ano passado. A prefeitura será assumida pelo vice Ricardo Nunes (MDB), de 53 anos, que lamentou a morte. “A dor toma conta, perder um amigo, um irmão, que é referência de integridade, companheirismo, generosidade, dói muito."

Ricardo Nunes disse que sua única meta definida neste momento é não promover grandes mudanças na equipe montada por Covas nem nos projetos atuais

REPERCUSSÃO O PSDB, partido de Covas, publicou nota nas redes sociais. “O PSDB perdeu uma de suas mais promissoras e brilhantes lideranças: o prefeito Bruno Covas. Depois de lutar bravamente, ele nos deixou neste dia 16. Jovem, mas com a bela história de alguém que muito construiu e muito ensinou”. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou em nota: “Obrigado Bruno Covas, por ter compartilhado, com todos nós, tanto carinho e dedicação. À Renata e ao Pedro, seus pais, Gustavo, seu irmão e especialmente Tomás, seu filho, meu afeto nesse momento doloroso em que a natureza subverte o curso da vida. São Paulo terá sempre muito orgulho desse filho querido. Bruno Covas era sensível, sereno, correto, racional, pragmático e ponderado. Voz sensata, sorriso largo e bom coração. Bruno Covas era esperança. E a esperança não morre: ela segue, com fé, nas lições que ele nos ofereceu em sua vida.

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo) comentou nas sociais: “O Brasil perde hoje Bruno Covas, um gestor público jovem, competente e compromissado com o país. Transmito meus sinceros sentimentos aos paulistanos, mas, sobretudo, ao seu filho Tomás e a seus familiares e amigos." O presidente Jair Bolsonaro afirmou: “Nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após uma longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos!"

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também prestou condolências: “Com a morte de Bruno Covas, São Paulo perde um bom prefeito e o PSDB, um bom quadro. Lamento pela perda tão jovem de uma vida, pela família e por todos nós que o respeitávamos e o tínhamos como um grande quadro político."