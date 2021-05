Governador Casagrande diz que Covas era um político 'determinado e promissor'

Para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), o prefeito Bruno Covas deixou um grande exemplo de "luta e persistência". O governador também lamentou a morte do prefeito paulista e fez coro a outras lideranças afirmando que hoje o Brasil perde um político "determinado e promissor".



"Bruno Covas nos deixou um grande exemplo de luta e persistência. O Brasil perde hoje um político determinado e promissor. Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos. Vá em paz, Bruno", publicou o governador em sua conta no Twitter.



Covas morreu na manhã deste domingo aos 41 anos. Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.