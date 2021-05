Febraban lembra habilidade política de Bruno Covas: 'futuro brilhante'

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lamentou em nota a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, neste domingo, aos 41 anos, ressaltando que o político "demonstrou grande capacidade administrativa e de gestão, além de importante habilidade política, que indicavam um futuro brilhante."



A entidade disse que lamentava "profundamente a perda do prefeito", lembrando que Covas acumulou importante experiência como deputado estadual, secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo, presidente da Juventude do PSDB e deputado federal.



"Perde a cidade de São Paulo e também o Brasil. Com pesar, manifestamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas na prefeitura", afirmou a Febraban.



Covas lutava desde 2019 contra um câncer, que se agravou nas últimas semanas.