Ministra Tereza Cristina lembra convívio e chama Covas de 'líder comprometido'

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, registrou pelo Twitter uma nota de pesar pela morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, nesta manhã de domingo, aos 41 anos.



A ministra lembrou que Covas foi seu colega na Câmara dos Deputados, e prestou solidariedade ao filho do político, Tomás, à família e amigos.



"São Paulo perde um líder jovem e comprometido", afirmou a ministra na rede social.



Covas lutava contra um câncer desde 2019. O estado do político se agravou nas últimas semanas, quando exames detectaram novos tumores no fígado, nas estruturas da bacia e na coluna vertebral.