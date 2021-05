'Com ele vai embora parte da nossa esperança', diz Temer sobre Bruno Covas

O ex-presidente da República Michel Temer, lamentou, em sua conta do Twitter, a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que morreu neste domingo, aos 41 anos, após uma longa batalha contra um câncer.



"Acabo de receber a tristíssima notícia do falecimento de Bruno Covas. Tão jovem, tão afável, tão idôneo. Com ele vai embora parte da nossa esperança. Descansa em paz", escreveu.