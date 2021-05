Apoio irrestrito a Bolsonaro

Cerca de 300 bolsonaristas fizeram manifestação na Praça da Liberdade, em BH (foto: TULIO SANTOS/EM/D.A.PRESS)





Brasília - A manifestação de bolsonaristas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, teve churrasco, oração, aglomeração, ataques ao sistema eleitoral brasileiro, e o presidente da República disparando contra o ex-presidente Lula e governadores e fazendo propaganda contra as medidas de distanciamento para o combate à COVID. Apoiadores de Bolsonaro marcaram presença desde cedo na região central. Já o chefe do Executivo chegou ao local por volta de 15h30, montado a cavalo e sem máscara, acompanhado pelos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Turismo, Gilson Machado, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que também não usavam a proteção no rosto.

Bolsonaro andou a cavalo no ato promovido por ruralistas em Brasília (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

No trio elétrico, com o presidente, estavam ainda o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, o da Justiça, Anderson Torres, e deputados bolsonaristas. Bolsonaro, demonstrou preocupação com a popularidade de Lula. “Se tiraram da cadeia o maior canalha da história do Brasil, se para esse canalha foi dado o direito de concorrer, o que me parece é que, se não tivermos o voto auditável, esse canalha, pela fraude, ganha as eleições do ano que vem”, afirmou.

Pesquisa recente do DataFolha mostrou larga vantagem do ex-presidente sobre Bolsonaro. Lula levaria 41% dos votos no primeiro turno, enquanto Bolsonaro 23%. No segundo, o placar mostra 55% contra 32% a favor do petista. Enquanto o mandatário falava, em diversos momentos, os presentes gritavam “eu autorizo”, em referência a um suposto golpe de Estado. O presidente falou de governadores e prefeitos ao desqualificar as medidas de isolamento social. “Temos muitos desafios. Essa pandemia não foi fácil. Mas conseguimos manter o nível de empregos formais. Já os informais, quase 40 milhões, quem destruiu foram os governadores e prefeitos, com sua política sem qualquer comprovação científica do fique em casa, a economia a gente vê depois”, afirmou.

Ainda sobre as medidas de isolamento social, o presidente afirmou que “o momento está maduro”. “Não desafiamos ninguém. Não queremos o confronto com ninguém. Mas não ousem confrontar ou roubar a liberdade do nosso povo”, ameaçou. “Vocês têm todo direito de ir e vir, o direito à crença, de trabalhar, e sem qualquer critério, esses direitos foram suprimidos de vocês por algum tempo. Acabou esse tempo. Isso não voltará a acontecer. Esse dispositivo constitucional é missão, dever de todos nós respeitarmos”, continuou. Bolsonaro disse que fará passeio de moto no Rio de Janeiro (RJ) no próximo domingo, e depois visitará o Equador. E ainda conclamou os presentes a continuarem trabalhando mesmo que ocorram outras ondas de recrudescimento da pandemia.





CHURRASCO Os manifestantes também demonstraram hostilidade à imprensa, postura reforçada pelo ministro do Turismo em seu discurso. E a repórter fotográfica do Correio Braziliense que trabalhava na manifestação chegou a ser intimidada por apoiadores. Outros jornalistas também ouviram ofensas dos apoiadores de Bolsonaro. A manifestação uniu o Movimento Brasil Verde Amarelo e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com organização de representantes do agronegócio.

Os manifestantes chegaram a fazer churrasco em comemoração a boa fase dos negócios. O pequeno evento dentro do protesto ocorreu sem distanciamento social, com famílias de diversas regiões do país aglomeradas ao redor da churrasqueira montada entre dois caminhões, nas imediações do Congresso Nacional. Com máscaras no queixo, gritavam a palavra “mito” e frases em defesa do presidente.

Uma das manifestantes, moradora de Imperatiz (MA), a cantora gospel Aldoraya percorreu cerca de 1.100km para prestar apoio ao chefe do executivo. “Essa é minha primeira vez em uma manifestação em Brasília, mas lá na minha cidade eu sempre participo. Em 2018, compus duas músicas para Bolsonaro, junto com outros dois artistas da cidade. A gente sempre apoia as nossas famílias, a defesa das nossas crianças e o amor à nossa pátria. Pois a gente só via o nosso Brasil vestido de vermelho”, afirmou. Acompanhado pela família, o comerciante Aires Matos, 49 anos, veio do nordeste do Pará até a capital do país.





MINAS Em Belo Horizonte, cerca de 300 pessoas se reuniram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital para pedir voto impresso e auditável em 2022, o fim de todos os lockdowns contra a COVID-19, a rejeição do projeto de lei que pretende liberar o plantio de maconha no país, o apoio ao tratamento precoce e apoio irrestrito ao Bolsonaro. Houve protesto também de pais de alunos na Praça da Assembleia para pedir a volta das aulas presenciais.