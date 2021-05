PF anuncia novos chefes em oito Estados e Distrito Federal

A Polícia Federal (PF) anunciou na manhã desta sexta-feira, 14, os nomes dos delegados que vão assumir as superintendências regionais de oito Estados e do Distrito Federal. Parte das mudanças corresponde a cargos que ficaram vagos quando o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, definiu a nova cúpula da corporação e o ministro da Justiça, Anderson Torres, montou sua equipe.



Nesta quinta-feira, 13, foi publicada no Diário Oficial da União a nova função do antecessor de Maiurino, o delegado Rolando Alexandre de Souza. O delegado que assumiu a chefia da PF em meio à crise da saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo Jair Bolsonaro foi designado para ser adido da corporação na Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. A missão tem prazo de três anos.



Veja a seguir os novos superintendentes da PF:



- Distrito Federal: Hugo de Barros Correia



- Minas Gerais: Marcelo Sálvio Rezende Vieira



- Mato Grosso do Sul: Chang Fan



- Pernambuco: Daniel Grangeiro de Souza



- Rio Grande do Norte: Luiz Carlos Nóbrega Nelson



- Rio Grande do Sul: Aldronei Antonio Pacheco Rodrigues



- Sergipe: Júner Caldeira Barbosa



- Amapá: Anderson de Andrade Bichara



- Alagoas: Sandro Luiz do Valle Pereira



Paulo Maiurino já havia feito mudanças nas superintendências de São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Roraima e Bahia.