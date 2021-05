Omar Aziz garante que CPI da covid-19 não terminará em pizza

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 do Senado, Omar Aziz (PSD-AM), em resposta a um seguidor no Twitter, garantiu que "essa comissão não vai terminar em pizza".



"Não amigo. Temos responsabilidade. Estou sendo justo. Garanto a você e seus seguidores que essa comissão não vai terminar em pizza", escreveu o senador, quando questionado se estaria se "metamorfoseando" em um apoiador do presidente Jair Bolsonaro.



Nesta quarta-feira, 12, o presidente do colegiado se recusou a decretar a prisão do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten, por mentir à Comissão sob juramento. "Não tomarei essa decisão. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento, mas eu ser carcereiro de alguém, não", disse o senador.