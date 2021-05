Wajngarten: em Israel, tratamos de vacinas, remédios e acordos de cooperação

O ex-secretário de Comunicação e empresário Fabio Wajngarten afirmou nesta quarta-feira, 12, que a missão do governo brasileiro a Israel, apesar de ter sido feita primariamente com o intuito de tratar sobre o spray nasal para o tratamento da covid-19, também tratou com o país de outros temas, como remédios e vacinas, classificando a viagem como "extremamente produtiva".



Wajngarten destacou o esforço realizado para que o encontro acontecesse, afirmando que levou quatro escalas para chegar ao país, classificando a viagem como "extremamente cansativa", ao ser questionado sobre a existência de outras missões em outros países para tratar do combate à pandemia, e disse esperar que as tratativas com o país continuem.