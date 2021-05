Subsecretária de Vigilância apresenta novas indícios de vacinação irregular

''Nós já tínhamos ouvido a Janaína duas vezes. Ela foi ouvida pela primeira vez na Câmara de Frios, depois foi ouvida como testemunha e hoje falou como investigada. Ela apresentou muitos documentos e apontou muitas contradições de depoimentos anteriores que ouvimos'' - João Vítor Xavier (Cidadania), deputado (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)





A subsecretária de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, Janaína Passos de Paula, apresentou indícios de novas provas de vacinação irregular de servidores da Saúde em seu novo depoimento prestado ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Furas-filas, na Assembleia Legislativa. A informação foi passada pelo deputado João Vítor Xavier (Cidadania), presidente da comissão, em entrevista coletiva. Denúncias de imunização ilegal, apresentadas em fevereiro e março deste ano, motivaram a criação da CPI, em 18 de março. O primeiro depoimento da subsecretária ocorreu em 26 de abril, mas ela solicitou mais uma oitiva para "colaborar mais" com as investigações. Segundo o deputado, os integrantes da CPI já não têm dúvida: as vacinas usadas para imunizar os servidores foram retiradas da reserva técnica que pertencia aos 853 municípios mineiros. "E depois de utilizadas as vacinas foram faturadas para a Prefeitura de Belo Horizonte, sem a participação da administração municipal", afirmou João Vítor.





"Nós já tínhamos ouvido a Janaína duas vezes. Ela foi ouvida pela primeira vez na Câmara de Frios, depois foi ouvida como testemunha e hoje falou como investigada. Ela apresentou muitos documentos e apontou muitas contradições de depoimentos anteriores que ouvimos", afirmou João Vítor Xavier. O parlamentar disse que Janaína trouxe novas possíveis provas: conversas, gravações, mensagens de WhatsApp e e-mails. "Materiais que mostram orientações que ela recebeu, questionamentos que ela fez, apontamentos de eventuais equívocos durante o processo", disse.





“Ela mostra com clareza de quem recebeu muitas ordens, mostra com clareza qual foi a postura dela diante muitos momentos, mostra apontamentos que ela fez e os desdobramentos internos disso", completou João Vítor, que disse não pode dar mais detalhes porque o processo é sigiloso.





Questionado sobre o motivo que levou a servidora a apresentar novas provas apenas após os dois encontros, João Vítor Xavier respondeu: "É um direito de cada um, de acordo com a sua defesa. Eu tenho um sentimento pessoal, e não só em relação a ela. Mas muitos acreditavam que a CPI não daria em nada, que não chegasse a lugar nenhum. Talvez muita gente subestimou o trabalho da Assembleia e da CPI. Com um trabalho mais sólido, chegamos em um momento que cada um começa a tentar se defender e, na defesa, aponta questões importante", disse.





O depoimento de Janaína Passos amplia a investigação da CPI. "Ele fortalece muito daquela que já desconfiavávamos, daquilo que já tinha apurado e muito daquilo que a gente sentia, mas que faltava materialidade", afirmou também o deputado.





MÉDIA DE 247 MORTES





Minas confirmou 6.872 casos e 60 mortes de COVID-19 em 24 horas, segundo o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Agora, são 1.423.717 casos e 36.122 mortes, desde o início da pandemia, em março do ano passado. A média móvel de mortes é de 247 por dia. Em 28 de abril, era de 284. Em duas semanas, foi verificada queda de 13%. Nos 11 primeiros dias, maio totaliza 2.423 mortes, o que corresponde a 25,6% das vidas perdidas em abril, até o momento, o mês mais letal.





No mês passado, 9.456 pessoas perderam a vida para a COVID-19 no estado. Os números de casos e confirmados nos boletins divulgadas e às segundas e terças-feiras costuma apresentar defasagem em função de ficarem represados no fim de semana.