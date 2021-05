Governo compra 100 milhões de doses da Pfizer

Queiroga depôs à CPI no dia 5 e pode ser reconvocado (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO - 5/5/21)





Brasília – O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou ontem que o governo vai comprar mais 100 milhões de doses da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer para ser usada no Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a COVID. A compra foi viabilizada após a edição de uma medida provisória que abre crédito extraordinário total de R$ 5,5 bilhões. Parte desse recurso, cerca de R$ 1,68 bilhão, será destinada à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a fabricação, em território brasileiro, de 50 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Os R$ 3,82 bilhões restantes serão usados na compra da Pfizer. O Brasil registrou 2.311 mortes provocadas pela COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Com a atualização, subiu para 425.540 o total de óbitos causados pela doença no país. Com mais 72.715 casos, o numero de infectados desde o início da pandemia chegou a15.282.705.





"O presidente me incumbiu de impulsionar nossa campanha de vacinação. E é isso que estamos fazendo. O Brasil já é o quinto país que mais distribui vacinas à sua população. Nas mais de 38 mil salas de vacinação, nós temos o potencial de vacinar mais de 2,4 milhões de brasileiros por dia", afirmou o ministro durante cerimônia para anunciar o repasse de recursos a prefeituras para serviços de atenção primária à saúde.





Segundo Queiroga, as novas doses da Pfizer só devem começar a chegar em setembro, com previsão final de entrega até o fim do ano. "Essas vacinas serão entregues ainda neste ano. Mais de 30 milhões no mês de setembro e as demais até dezembro. Então, temos vacinas de reconhecida eficácia, comprovadas pelas agências sanitárias mais rigorosas do mundo, e vamos vacinar todos os brasileiros", acrescentou. Até agora, de acordo com o painel Vacinômetro, produzido pela plataforma Localiza SUS, do Ministério da Saúde, foram distribuídas 75,5 milhões de doses e vacinados 46,8 milhões de pessoas.





RECONVOCAÇÃO





Queiroga poderá ser reconvocado para depor na CPI, já que senadores da oposição consideram suas respostas insatisfatórias, principalmente sobre o uso de cloroquina recomendado pelo governo. Ontem, o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) protestou. Para ele, a iniciativa faz parte da estratégia oposicionista de blindar estados e prefeituras, focando os trabalhos da CPI apenas no governo federal. “Vocês só falam em cloroquina, mas e a roubalheira, a corrupção e os desvios de verbas? Temos que investigar isso também.”





O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), garantiu então aos senadores governistas que a comissão vem tendo "um rumo natural em suas investigações" e que aguarda o envio de mais documentos para que estados e prefeituras sejam mais focalizados. Aziz acrescentou que diversas secretarias estaduais, às quais já foram solicitados documentos a respeito da aplicação de recursos federais repassados, têm pedido mais de cinco dias para enviar as informações.