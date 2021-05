Reunião na quinta deve definir abertura ou não de CPIs na Câmara de BH

Câmara Municipal de Belo Horizonte tem prefeitura 'na mira' por duas CPIs (foto: Cláudio Rabelo/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte nesta quinta-feira (13/5) deve definir o futuro de duas Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs) na Casa, protocoladas nessa segunda-feira (10/5) depois de longa negociação dos vereadores. Uma trata da abertura da “caixa-preta” da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), enquanto a outra investiga os gastos da Prefeitura de BH durante a pandemia de COVID-19, iniciada em março de 2020. Uma reunião dos integrantes dadanesta quinta-feira (13/5) deve definir o futuro de duas) na Casa, protocoladas nessa segunda-feira (10/5) depois de longa negociação dos vereadores. Uma trata da abertura da “” da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (), enquanto a outra investiga osda Prefeitura de BH durante a, iniciada em março de 2020.









Geralmente, há uma reunião mensal da Mesa Diretora da Câmara. Ela acontece sempre no primeiro dia de reuniões do mês. Em maio deste ano, contudo, o encontro foi adiado e ocorrerá em uma data diferente, próximo do fim das reuniões ordinárias do mês. Segundo apurou o Estado de Minas, o reagendamento atendeu pedido da presidente, Nely Aquino.





Se a Mesa Diretora definir pela abertura de alguma das CPIs ou de ambas, uma leitura em plenário deve ser feita a fim de oficialização. A partir de então, devem ser selecionados os integrantes da determinada comissão e, posteriormente, sua instalação. Caso contrário, o assunto pode continuar a ser tratado, mas não em regime de CPI.





A reportagem consultou a Prefeitura de BH a respeito das duas CPIs. O Executivo afirmou que ainda não foi notificado das comissões.