Compra de cloroquina investigada

''A CPI trouxe à luz algumas figuras da política que estavam meio esquecidas e que reaparecem vestindo uma camisola nova, de virgem'' - Hamilton Mourão, vice-presidente da República (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília - A CPI da COVID pretende questionar o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, no depoimento marcado para o dia 19, sobre as negociações feitas pelo Itamaraty para a compra de medicamentos.





Durante a gestão do ex-chanceler, houve intermediação para compra de insumos para fabricação de cloroquina — o remédio não tem comprovação científica no tratamento da COVID. As informações foram publicadas no jornal "Folha de S.Paulo". A reportagem diz que o ex-ministro Ernesto Araújo usou o Itamaraty para garantir cloroquina e que telegramas e relatos mostram pedidos de ex-chanceler a embaixada na Índia.





Em dia 16 de abril de 2020, o Itamaraty enviou um telegrama à embaixada do Brasil na Índia, em Nova Deli, com a seguinte mensagem: “Muito agradeceria a vossa excelência informar as autoridades indianas de que o Ministério da Saúde pretende adquirir o lote oferecido pelo governo indiano, de 5 milhões de tablets de Hidroxicloroquina (HCQ)”. No dia seguinte, o Itamaraty informou à embaixada que foi feito pedido à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).





“Informo que o Ministério da Saúde reiterou o interesse na compra do lote de 5 milhões de tablets de hidroxicloroquina, entendendo a urgência que o caso requer. Com vistas a esclarecer aspectos técnicos, sanitários e comerciais da operação, aquele ministério houve por bem solicitar apoio da Opas, encarecendo que a organização entre em contato com a empresa Zydus. Agradeceria dar ciência dessa informação às autoridades indianas”. Existem mais telegramas sobre a aquisição de cloroquina. No ano passado, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores fez uma intermediação para agilizar a importação por uma farmacêutica brasileira que enfrentava dificuldade em receber os medicamentos.





“CAMISOLAS DE VIRGEM”





Sem citar nomes, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão ironizou ontem integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID. Ele disse que a comissão fez ressurgirem nomes esquecidos da política nacional "vestindo camisola de virgem". E quando questionado se o Executivo tem alguma responsabilidade pelos efeitos que a COVID causou no país, Mourão voltou a dizer que o “o governo é responsável por tudo que acontece ou deixar de acontecer”. “A CPI hoje trouxe à luz algumas figuras da política que estavam meio esquecidas e que reaparecem vestindo uma camisola nova, de virgem", disse ele em entrevista ao portal UOL. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também comentou sobre o depoimento do general Eduardo Pazuello à CPI. “Esse depoimento dele será o mais difícil, é óbvio. Ele tem que se preparar para isso, porque vão fazer um interrogatório bem duro em cima das ações que ele fez ou deixou de fazer. Ele terá que ter dados bem consistentes para apresentar. Ele precisa ter uma preparação boa para isso", respondeu.