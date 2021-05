Caça a documento fantasma

''O que foi dito pelo secretário-adjunto da época, Marcelo Cabral, na CPI, não condiz com a verdade. Não há nenhum documento que normatize a vacinação desses servidores com reserva técnica'' - João Vitor Xavier, presidente da CPI dos %u201Cfura-filas%u201D (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A.PRESS)





Deputados estaduais envolvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos “fura-filas” estiveram na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas, em Belo Horizonte, na manhã de ontem para recolher um suposto documento que teria motivado a aplicação de vacinas contra a COVID-19 em servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Os parlamentares pediram o documento na última quinta-feira e, como o envio não foi feito em até dois dias úteis, os parlamentares organizaram a busca pessoalmente. Mas o ofício não existe, segundo o secretário de Saúde Fábio Baccheretti.





O presidente da CPI, João Vítor Xavier (Cidadania), Ulysses Gomes (PT) e Repórter Rafael Martins (PSD) foram recebidos por Baccheretti, com quem conversaram por cerca de uma hora. "O secretário tinha até hoje (segunda-feira) para nos entregar o documento, e marcamos de vir pessoalmente para receber o documento e entender o contexto dessa documentação. O problema é que não existe documento. Isso que recebi, primeiro, é um documento em que afirma que não há essa normativa, nenhuma deliberação interna da secretaria normatizando, deliberando ou autorizando o uso da reserva técnica para vacinar os servidores. O restante é um informe técnico do Ministério da Saúde, como o que delibera a respeito da possibilidade de uso da reserva técnica", afirmou João Vítor Xavier, ao sair do encontro.





Ex-secretário-adjunto de Saúde, Luiz Marcelo Cabral Tavares apontou na quinta-feira, durante depoimento na CPI dos "Fura-filas", o uso da reserva técnica baseado em um documento. Cabral, contudo, não soube dizer qual era a legislação do ofício e que seria uma decisão colegiada baseada em pareceres das áreas de vigilância e jurídica. O fato motivou a visita à Cidade Administrativa pelos deputados, que também tomaram posse de uma série de outros documentos da SES.





"Infelizmente, o que foi dito pelo secretário-adjunto da época, senhor Marcelo Cabral, na CPI, não condiz com a verdade do que nos foi informado pelo secretário. Não há nenhum documento expedido à época da vacinação que normatize, regulamente, oriente, delibere a respeito da vacinação desses servidores com a reserva técnica", completou Xavier.





O suposto documento teria referendado a decisão de vacinar, em fevereiro deste ano, diversos servidores da Saúde, até alguns que estavam em regime de teletrabalho e da área administrativa, antes até de trabalhadores da chamada "linha de frente" contra a pandemia. O fato levantou suspeitas de descumprimento da prioridade da imunização contra a COVID-19, com desvio de finalidade.





Essa vacinação de servidores motivou a abertura da CPI pela Assembleia Legislativa, em 18 de março. A expectativa é de que Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Saúde, antecessor de Baccheretti e considerado pivô de todo plano interno de vacinação, seja ouvido pela comissão nesta semana, na condição de investigado. Ele será o último a depor à CPI. Posteriormente, a comissão irá investigar outro ponto: o gasto do governo de Minas na Saúde em 2020, quando a pandemia começou. Os deputados têm informações de que o valor investido foi abaixo do de anos anteriores e até do que o previsto no mínimo constitucional.





PUNIÇÃO

João Vítor Xavier evitou dizer sobre possíveis sanções judiciais ao ex-secretário-adjunto após as declarações na CPI. O parlamentar, contudo, disse que Marcelo Cabral sai desse caso com um histórico manchado moralmente. "Do ponto de vista moral, já há uma condenação absoluta. Estamos falando de alguém que ocupava o segundo posto mais importante da saúde no Estado, no momento mais grave da história da saúde do país, um servidor de carreira, um procurador de carreira, que trouxe uma informação que não era verdadeira numa CPI. Do ponto de vista legal teremos que analisar, mas do moral é lamentável", afirmou. João Vítor Xavier também disse que os deputados trataram de outros assuntos na reunião com Fábio Baccheretti, além da busca pelo documento em questão. Um dos temas diz respeito à imunização. Ele nos confirmou o entendimento que a CPI já tinha durante a semana passada de que a reserva técnica pertence aos 853 municípios, e não a um município só. Confirmou também que qualquer decisão, sobre o que ser feito com essa reserva técnica fugindo o que está decidido nas normativas do SUS, qualquer decisão a esse respeito, teria que ser pactuada com os 853 municípios através da SIB, que é o organismo que fala em nome da secretaria junto com os 853 municípios. E isso não foi feito no passado", começou o deputado. "Confirmou também que toda vacina da reserva técnica que não é utilizada é redistribuída proporcionalmente a todos os municípios, e uma outra coisa importante: que a partir da chegada dele a reserva técnica diminuiu, porque estava supervalorizada. Tinha muita vacina ficando na reserva técnica, talvez por isso, para poder ser utilizada em situações ao bel-prazer do antigo secretário", completou João Vítor Xavier.