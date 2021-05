Gabinetes da ALMG reabrem com escala

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) flexibilizou ontem as atividades presenciais em sua sede. O setor administrativo e os gabinetes dos 77 deputados estaduais têm autorização para dar expediente presencial, desde que sejam feitas escalas que limitem a ida de, no máximo, 30% dos funcionários de cada área. As comissões temáticas permanentes também obtiveram relaxamento. Agora, as reuniões dos colegiados, como as comissões de Constituição e Justiça, Educação e Direitos Humanos, podem ocorrer de segunda a sexta-feira. Os grupos precisam agendar os encontros — limitados a dois por turno.





O expediente da Assembleia passa a ser das 7h30 às 19h. As reuniões plenárias, contudo, continuam a ser semipresenciais. Eventos, homenagens e cessões de espaço estão suspensas. O Parlamento mineiro, presidido pelo deputado Agostinho Patrus (PV), tem seguido as deliberações das autoridades sanitárias por causa da pandemia de COVID-19. Em abril, quando todo o estado estava na onda roxa do Minas Consciente, o prédio do poder Legislativo suspendeu as atividades presenciais.





Apesar do arrocho nas restrições, a Assembleia continua limitando a circulação de pessoas que não compõem o seu quadro funcional. Visitas aos gabinetes, por exemplo, devem ser comunicadas com antecedência, respeitando o limite de dez acessos ao dia. Espaços como a biblioteca, o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) e o Espaço Cidadania — que tem uma unidade do Procon e um Posto de Identificação da Polícia Civil — também retornam, mas sob agendamento. Jornalistas credenciados e convidados de audiências públicas terão acesso às dependências do Parlamento mineiro. O uso de máscara facial permanece obrigatório.