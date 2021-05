Aziz: PEC autorizou o presidente 'a fazer o que quisesse para salvar vidas'

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), avaliou na tarde desta terça-feira, 4, que a proposta de emenda à Constituição (PEC) de Guerra autorizava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "a fazer tudo o que quisesse para salvar vidas".



"Tem gente que está gravando vídeo dizendo: olha, o presidente não comprou vacina porque o presidente não aprovou a lei", rebateu Aziz. O presidente da comissão reforçou as declarações do ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, o depoente desta tarde, de que o Brasil necessitava ter adquirido mais imunizantes contra a covid-19. Mais cedo, Mandetta disse que se tivesse havia celeridade na compra de vacinas, a segunda onda de contaminações poderia ter sido evitada.