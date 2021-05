Seminário internacional celebra Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) fará um seminário internacional para comemorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado na segunda-feira, 3. O evento terá painéis nos dias 3 e 4 de maio, das 16 horas às 17h30, com a Associação Nacional dos Jornais (ANJ), a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e outras entidades envolvidas na defesa da causa.



Para se inscrever, é necessário entrar no seguinte endereço na internet: https://eventos.congresse.me/liberdadedeimprensa



O tema escolhido para esse ano é "Informação como bem público" e destaca a importância do jornalismo livre e independente na produção de notícias. Chama a atenção também para a necessidade de se garantir a segurança dos jornalistas para que eles possam fornecer informação verificada de interesse público.



O seminário ainda abordará a polarização social e a liberdade de imprensa.



Entre os tópicos abordados estão: medidas para garantir a viabilidade dos veículos de comunicação, incluindo a segurança dos jornalistas e sustentabilidade econômica; mecanismos para garantir a transparência das empresas de internet; e incentivos à chamada educação midiática e informacional, que permitam às pessoas reconhecer e valorizar, bem como defender e exigir, o jornalismo como uma parte vital da informação como um bem público.



Neste ano, a data coincide com o 30º aniversário da Declaração de Windhoek para o Desenvolvimento de uma Imprensa Livre, Independente e Pluralística, documento que afirma o compromisso da comunidade internacional com a liberdade de imprensa.



Programação



* 3 de maio: INFORMAÇÃO COMO BEM PÚBLICO 16h - 17h30 - horário de Brasília



Abertura: Patrícia Blanco (Instituto Palavra Aberta) | Participantes: ministro Luís Roberto Barroso (TSE), Flavia Lima (Folha de S.Paulo), Flávio Lara Resende (Abert), Marlova Noleto (Unesco) | Moderador: Marcelo Rech (ANJ)



* 4 de maio: POLARIZAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA | 16h - 17h30 - horário de Brasília | Português e Inglês - com tradução simultânea



Abertura: Representante da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil (a confirmar) | Participantes: Amanda Ripley (Palestrante Internacional), Guilherme Canelas (Unesco), Aline Midlej (GloboNews) | Moderador: Guilherme Amado (Abraji)