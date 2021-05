1º de maio une adversários em evento virtual

O tradicional evento organizado pelas centrais sindicais no 1° de Maio, Dia do Trabalhador, vai reunir hoje pela primeira vez antigos adversários políticos no mesmo palanque virtual e terá o presidente Jair Bolsonaro como alvo central dos discursos.



Além de três ex-presidentes - Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso -, o ato terá a presença dos presidenciáveis Guilherme Boulos (PSOL), Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) e Flávio Dino (PCdoB), e parlamentares de esquerda e de centro-direita.



O ex-presidente Michel Temer não foi convidado. Já o governador João Doria (PSDB) enviou um vídeo, mas o material foi vetado por pressão de dirigentes da CUT.







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.