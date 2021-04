Reação a machismo

A bancada feminina do Senado decidiu que vai enviar pelo menos uma mulher para a CPI da COVID durante as sessões da comissão. A decisão foi tomada após as últimas declarações do filho ‘01’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) o senador Flávio Bolsonaro (Repuicanos-RJ). Em bora ele não integre o colegiado, compareceu à primeira reunião para defender o governo do pai e aproveitou para afirmar que as mulheres não se indignaram com a formação masculina da comissão. Isso porque todos os 18 integrantes, entre titulares e suplentes, são homens.