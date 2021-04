Depoimentos de ex-ministros dão a largada da investigação da CPI do Senado

Grupo de sete dos 11 senadores que participam da comissão antecipou em discussão com o presidente Omar Aziz (PSD-AM) as convocações (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)





Brasília – O plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, que deve ser apreciado hoje, vai partir de 260 requerimentos protocolados até ontem pelo relator Renan Calheiros (MDB/AL). O foco permanece nas 11 propostas previamente acordadas entre os parlamentares e posterga a convocação de testemunhas das gestões locais — como pedem os parlamentares da base — e até mesmo membros da alta cúpula do governo Bolsonaro. Por outro lado, deve ser priorizada a proposta levada pela oposição de selecionar um delegado da Polícia Federal e um técnico do Tribunal de Contas da União (TCU) para prestar uma espécie de assessoramento ao colegiado.





Na noite de ontem, grupo formado por senadores oposicionistas e os considerados independentes na CPI da COVID, sete dos 11 parlamentares da comissão se reuniram na casa do presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM). Na pauta do encontro falaram do plano de trabalho. O vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que há a intenção de discutir a possibilidade de criar áreas de subrelatoria para auxiliar o trabalho de Renan. Apoia também a ideia de estabelecer as terças e quarta-feiras como espaço para os depoimentos a ser colhidos.





A expectativa é de que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os ex-comandantes da pasta Eduardo Pazuello, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta sejam ouvidos na semana que vem. Devem também ser chamados o publicitário Fabio Wanjngarten, ex-secretário de Comunicação da presidência, e representantes do laboratório Pfizer.



''Essa CPI não é contra o governo nem a favor da oposição'' Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)





Randolfe Rodrigues foi quem encabeçou a demanda, a qual definiu como essencial providência administrativa. “Também considero importante e necessário requisitar o relatório do TCU sobre as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia”, declarou em entrevista a jornalistas, na porta do apartamento do senador Omar Aziz.





O foco é começar os trabalhos convocando os três ex-ministros da Saúde de Jair Bolsonaro e o atual titular da pasta, em ordem cronológica de atuação, deixando gestores locais para um segundo momento. “Acho impossível deliberarmos todos [os requerimentos] de uma só vez. Por isso, a importância do plano de trabalho. Para que sistematize o início e delibere os mais importantes”, justificou Randolfe.





Além de sugestões para convocar gestores do Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pará, mais de 20 nomes de autoridades e ex-membros importantes da cúpula do governo federal foram sugeridos para testemunharem na CPI, entre eles os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Carlos França, além de secretários da pasta da saúde.





O depoimento do ministro Paulo Guedes está entre as solicitações para convocações, ao passo que Renan Calheiros chegou a ser procurado pela base governista para deixar um eventual requisição da presença dele para outro momento, pedido que parece ser consenso inclusive entre senadores de oposição. “Chamar qualquer um, seja ministro de estado ou não, vai de acordo com a conveniência da percepção dos fatos. Eu mesmo ainda não vejo elementos para chamar”, disse Randolfe, mas sem destacar a eventual necessidade. “Essa CPI não é contra o governo nem a favor da oposição. A única obsessão é à percepção dos fatos que levaram ao agravamento da pandemia”, completou.





Fake news





Além de convocar todos os então ministros da Saúde que atuaram no âmbito do enfrentamento à COVID-19, a CPI também solicita acesso a todos os documentos, relatórios, previsão e execução de gastos e contratos firmados referentes à gestão da pandemia. O tema das notícias falsas e do grupo de milícias digitais aliciadas ao Palácio do Planalto também deve ser desenterrado nesta CPI. O documento prévio de Renan Calheiros prevê requisição do compartilhamento das informações colhidas pela CPI das Fake News e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das investigações sobre o tema.





A justificativa para associar esses temas e não fugir do escopo do inquérito é a hipótese de Fake News no âmbito da crise de saúde pública. A ideia é limitar as investigações aos temas relacionados à pandemia, mas no texto preliminar consta, de forma genérica, o intuito de “requisitar ao STF o compartilhamento das investigações das Fake News” e à CPI das Fake News, “todo material apurado”.