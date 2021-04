O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi transferido para a reserva, segundo decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 27. De acordo com o ato, a transferência é válida desde o dia 20 de abril, data em que foi oficializada a troca no comando do Exército, com a saída do general Edson Pujol.