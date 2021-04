Bolsonaro liga para Renan Filho em busca de aproximação com Renan Calheiros

Numa tentativa de aproximação com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que será o relator da CPI da Covid no Senado, o presidente Jair Bolsonaro ligou na terça-feira, dia 20, para o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), filho dele. O gesto mostra o movimento do Planalto para abrir algum tipo de canal com o relator da CPI, já que há o receio de que as investigações se concentrem nos erros cometidos pelo governo no combate à pandemia.



O telefonema foi revelado pelo site G1. O senador confirmou que houve a conversa do presidente com seu filho, mas disse que esse diálogo acontece frequentemente porque ambos precisam ter uma "relação administrativa" em função dos cargos que ocupam.



Renan garante que nunca se recusou a conversar com Bolsonaro. Em entrevista ao Estadão, semana passada, ele afirmou que a CPI não iria se transformar numa "Comissão Parlamentar de Inquisição". E tem repetido que a CPI não é inimiga de ninguém, "mas, sim, da pandemia".





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.