Bolsonaro muda tom e promete zerar desmatamento e reduzir emissão de gases

Jair Bolsonaro, presidente da República, que discursou ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles: "É preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos abertos à cooperação internacional" (foto: Marcos Corrêa/PR)



Brasília – Sob pressão diante de recordes de desmatamento na Amazônia e do negacionismo do seu governo sobre mudanças climáticas, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom e fez discurso para agradar à comunidade internacional na Cúpula dos Líderes pelo Clima, que está sendo promovida virtualmente ontem e hoje pelos EUA. Ele prometeu cumprir uma agenda ambiental com quatro metas básicas, mesmo sem entrar em detalhes sobre as ações e os recursos financeiros que serão usados: o Brasil vai zerar, até 2030, o desmatamento ilegal na Amazônia e reduzir em 40% as emissões de gases; “neutralidade climática” até 2050, antecipando em 10 anos a previsão feita pelo governo Michel Temer; e ‘fortalecer’ os órgãos ambientais, “duplicando” recursos para fiscalização. Em contrapartida, Bolsonaro cobrou ajuda financeira internacional para a preservação ambiental.





O presidente brasileiro foi o 20º a discursar, exatamente 1h48min após o início da cúpula, o último entre os países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), falando depois das Ilhas Marshall e da Argentina. A ordem foi elaborada pelo governo americano. O presidente dos EUA, Joe Biden, não acompanhou o discurso de Bolsonaro e pediu para sair antes da fala de Alberto Fernández, presidente da Argentina, pois tinha outra reunião prevista na agenda, mas a Casa Branca considerou positiva a fala do chefe do Executivo brasileiro.





Bolsonaro apresentou uma série de informações, algumas verídicas e outras não confirmadas. Ele afirmou que o Brasil, já em 2025, fará redução de 37% nas emissões de carbono. “Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões inclusive para 2025 de 37% e de 40% até 2030. [...] Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso código florestal”, disse.





No início de seu discurso, no entanto, Bolsonaro disse que o Brasil é responsável por menos de 1% das emissões de gases do efeito estufa nos últimos 200 anos e é responsável por apenas 3% do que é jogado na atmosfera hoje. Ele afirmou que o país é pioneiro no uso de biocombustíveis renováveis e que incentiva a inovação no campo para tornar a agricultura sustentável. “Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e da inovação. Produzimos mais com menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta”, disse.





Bolsonaro afirmou que o país tem orgulho de preservar a floresta amazônica e as fontes de água doce. Com isso, argumentou, o Brasil evitou a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera.





“Temos orgulho de conservar 84% do nosso bioma amazônico e 12% de toda a água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima.”





Ao citar os atos de preservação do Brasil, ele voltou a pedir recursos, o que já era esperado por especialistas que veem Bolsonaro alinhado ao discurso do ministro Meio Ambiente, Ricardo Salles. “É preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional”, disse.





Ele afirmou ainda que o chamado dos EUA para a preservação do clima coincide com as ações que estão sendo adotadas pelo governo brasileiro. O presidente falou sobre a bioeconomia e disse que isso deve contemplar os interesses de todos os brasileiros, incluindo indígenas e a sociedade em geral.





Ele argumentou que é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar na solução desses problemas, ao dizer que a população amazônica, mesmo contando com rica diversidade natural, tem um péssimo índice de desenvolvimento humano.





O DISCURSO DO PRESIDENTE

FATOS

– As emissões do Brasil representam menos de 3% das emissões globais anuais:

Nos dados mais atualizados da Climate Watch, de 2018, o Brasil é responsável por 2,9% das emissões de gases de efeito estufa.

– Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa:

O Brasil, de fato, se destaca em energia renovável em comparação com o resto do mundo. É o que aponta a Empresa de Pesquisa Energética, que detalha que a matriz energética brasileira é formada por 45% de fontes renováveis, enquanto a média mundial de utilização de fontes renováveis é de 14%.

– O Brasil tem cerca de 12% de toda a água doce da Terra:

O país realmente detém cerca de 12% da água doce disponível na superfície do planeta. Segundo a Agência Nacional das Águas, cerca de 80% desse total fazem parte da Região Hidrográfica Amazônica.





VERSÕES

– O Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global:

Segundo a plataforma Global Forest Watch, em 2020, mais de 4 milhões de hectares de florestas foram desmatados no mundo. O Brasil é o país que mais desmatou e representa quase um terço do total mundial, com 1,7 milhão de hectares na Amazônia.

– O Brasil foi responsável por menos de 1% das emissões de gases de efeito estufa nos últimos 200 anos:

Segundo a Climate Watch, que integra o World Resources Institute, desde o início da série histórica, em 1990, o país foi responsável por 4,3% das emissões totais do mundo. Se considerada a série histórica iniciada em 1850, que exclui emissões de gases por alterações em uso da terra e silvicultura, o Brasil emitiu cerca de 1,7% do total do mundo.

– Nossa agricultura é uma das mais sustentáveis do planeta:

O Brasil ocupa, na verdade, a 51ª posição no ranking de agricultura sustentável levando em conta o Índice de Sustentabilidade Alimentar, desenvolvido pelo jornal The Economist junto com o Centro Barilla para Comida e Nutrição. A nota do país no índice é de 64,2.

– Povos da Amazônia têm o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil:

O IDH da região amazônica (0,752 em média) é, de fato, menor que a média nacional (0,765), segundo dados da plataforma Atlas Brasil. Mas no Nordeste a situação é parecida. Lá é onde está localizado o estado de Alagoas, com menor IDH do país (0,683) e outras unidades da federação que têm resultados parecidos.

– O Brasil conservou 84% do bioma amazônico:

De acordo com a organização Mapbiomas, a área restante de floresta amazônica corresponde, na verdade, a 79,8%.

Ricardo Salles: “Não estamos pedindo o que Biden citou”

Brasília – O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou ontem que uma ajuda internacional de US$ 1 bilhão seria suficiente para diminuir “substancialmente” o desmatamento ilegal na região amazônica em 12 meses. O chefe da pasta ambiental destacou que o valor é inferior ao montante de US$ 20 bilhões que o presidente americano Joe Biden disse que enviaria à Amazônia, durante a sua campanha presidencial. A quantia de US$ 1 bilhão também está “aquém” do que o Brasil dispõe em crédito de carbono, que, segundo Salles, seria de cerca de US$ 133 bilhões – o valor se baseia no mercado livre de créditos de carbono da Califórnia, que ainda não foi regulamentado no âmbito do Acordo de Paris sobre o Clima.





O ministro concedeu entrevista coletiva logo após o discurso de Bolsonaro. “Não estamos sequer pedindo os US$ 20 bilhões. Um bilhão de dólares para essa operação de comando e controle junto com o incentivo econômico terão sim bastante condição de reduzir substancialmente o desmatamento ilegal naquela região em 12 meses”, declarou.





O comentário veio em meio aos pedidos de apoio que o ministro fez a governos e empresas para o “robustecimento” do orçamento para redução do desmatamento ilegal no País. Salles, ao destacar a importância da ajuda internacional para aplicação do plano de redução do desmate em 12 meses, ressaltou que o Brasil acumulou de 2006 a 2017 créditos de 7,8 bilhões de toneladas de carbono, o que daria ao país o direito a receber US$ 133 bilhões.

Presidente Joe Biden reafirmou compromisso de cortar emissões de carbono pela metade até 2030 (foto: Marcos Corrêa/PR)

Presidente dos EUA cobra urgência

Brasília – O presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, ressaltou, em seu discurso na Cúpula de Líderes pelo Clima, a importância de tomar decisões o quanto antes para garantir um futuro sustentável. Segundo ele, os países que tomarem decisões agora pela preservação do meio ambiente terão melhores condições econômicas e poderão gerar empregos e que pretende investir em "infraestrutura crítica" para garantir a geração de energia limpa nos EUA.





"Quero produzir uma infraestrutura crítica para garantir energia limpa. Falei com especialistas e vi um potencial para um futuro mais limpo. O custo da inação continua subindo. Pequenas empresas, grandes, trabalhadores, eu vejo oportunidade para criar milhões de empregos sindicalizados, trabalhadores de energia para uma energia limpa. Os trabalhadores do carvão e gás precisam ser transformados para trabalhar na saúde das nossas comunidades", disse ele. Ele fez um apelo pela união dos países por um futuro mais sustentável e afirmou que a omissão agora pode resultar em grandes catástrofes naturais, como o aumento de furacões, caso a temperatura do mundo aumente.





"Cientistas nos dizem que essa é a década decisiva, que devemos tomar decisões. Se a temperatura do nosso planeta subir 1,5ºC, teremos mais furacões. Essa é a realidade que pode surgir diante de nós se não fizermos nada. Esse encontro é o primeiro passo para trabalharmos juntos nessa jornada." Ele disse, ainda, que a liderança dos EUA no tema é uma "declaração à nação e a todas as nações e especialmente aos jovens que estão prontos para encarar esse momento" e que "é momento de pensar no futuro do nosso planeta".





Além disso, reafirmou o compromisso dos EUA de cortar as emissões de carbono pela metade até 2030. "Os EUA estão no caminho para reduzir pela metade as emissões de carbono até o fim da década. Esses passos colocam o país em um caminho de zero emissão até 2050. Os EUA representam uma parte das emissões e um país não pode responder sozinho por isso. É preciso ter união", declarou.





REPERCUSSÃO

O enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, afirmou que o discurso do presidente Jair Bolsonaro foram "muito bom" e o surpreenderam. O conselheiro de Joe Biden falou com jornalistas em entrevista coletiva na Casa Branca. A fala dele foi uma resposta à pergunta de um jornalista sobre a forma com que Bolsonaro e o presidente russo Vladimir Putin apresentaram a questão do histórico de emissões, mais baixos em seus países do que nos EUA.





"Alguns dos comentários que o presidente Bolsonaro fez hoje me surpreenderam. É muito bom, vai funcionar se essas coisas forem feitas. A questão é: eles vão cumprir? A questão é: como será feito e de que forma?", disse Kerry.