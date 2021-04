MP pede ao TCU que afaste Ricardo Salles

O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado, pediu que a Corte determine que a Casa Civil afaste do cargo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De acordo com Lucas, se permanecer à frente da pasta, Salles poderá atrapalhar o andamento das investigações da Polícia Federal sobre desmatamento na Amazônia.





A solicitação tem como base uma notícia-crime apresentada pelo delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na peça, o delegado afirma que Salles teria cometido os crimes de organização criminosa e advocacia administrativa, ao proteger desmatadores ilegais na floresta.





O delegado destaca que Salles fez diligências, e até tentou efetuar perícias para tentar isentar os desmatadores das acusações. Entre os protegidos pelo ministro, estaria um desmatador com mais de 20 infrações ambientais na ficha. Lucas Furtado afirma que Salles poderia barrar a cobrança de multas dos acusados, gerando prejuízo aos cofres públicos. O ministro do Meio Ambiente nega as acusações, e diz que as declarações “são absurdas”. O procurador pede que o afastamento seja determinado cautelarmente até que o TCU analise o mérito do caso.





De acordo com o documento, Ricardo Salles, “no âmbito da Operação Handroanthus, mesmo amparado por farta investigação conduzida pela Polícia Federal, isto é, órgão de segurança pública vocacionada produzir investigações imparciais –, resolveu adotar posição totalmente oposta, qual seja, de apoiar os alvos, incluindo, dentre eles, pessoa jurídica com 20 (vinte) Autos de Infração Ambiental registrados, cujos valores das multas resultam em aproximadamente R$ 8.372.082”.





Relatoria





A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, foi designada relatora da notícia-crime do ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas contra o ministro Ricardo Salles, acusado de obstruir investigação ambiental e favorecer madeireiros investigados pela PF. O caso foi distribuído à ministra por prevenção. Saraiva foi substituído do comando da PF no Amazonas após protocolar as acusações contra Salles. O delegado afirmou que “não foi comunicado” sobre a troca de comando determinada pelo novo diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, antes de apresentar a denúncia. “Não fui comunicado antes. Recebi a ligação de um amigo perguntando se eu aceitaria uma adidância. Isso nem de longe é informar que vou sair, não disse nem quando nem onde. O documento que apresentei tem 38 páginas e ele é muito complexo, não daria tempo pra fazer isso tão rápido”, afirmou.





O superintendente cita, como exemplo, uma exigência feita por Salles a peritos da PF sobre a documentação das madeiras apreendidas. Desde a deflagração da Handroanthus, o ministro questiona a ilegalidade das toras recolhidas pela PF, afirmando que elas seriam, na verdade, madeira extraída de forma legal. Saraiva também aponta que na semana passada o presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bom, encaminhou ofício ao diretor-geral da PF requerendo o envio de informações e documentos que embasaram a apreensão das madeiras pela corporação e que o requerimento veio logo após Salles criticar publicar as apreensões de madeira. Para o superintendente, tal pedido seria uma forma de Salles obter acesso à investigação. (Com agências)