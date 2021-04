Prefeito cobra mais ações do estado

O prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira (PT), diz que situação é de desabastecimento de remédios e insumos (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)







O prefeito de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Daniel Sucupira (PT), esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ontem para solicitar apoio pelo “Movimento 100+”. Chefes de Executivo de município com população superior a 100 mil habitantes cobram mais ações do governo de Minas no enfrentamento da pandemia de COVID-19. Ao todo, o movimento apresentou cinco demandas. A primeira, referente aos insumos para hospitais. Segundo Sucupira, a realidade dos municípios mineiros é de desabastecimento. “É necessário que o repasse desses insumos seja feito de forma urgente. Já tem pessoas morrendo em Minas Gerais por não terem esses insumos, pacientes intubados que estão acordando com uma situação de saúde preocupante e deplorável”, lamentou o prefeito.





Outra demanda cobrada pelos prefeitos é a necessidade de ampliação dos recursos para a assistência social. Eles pedem auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 600. “Sem isso, sabemos que a situação e a pobreza tendem a se agravar cada dia mais no estado”, ressaltou Daniel, durante coletiva de imprensa na ALMG. Mais vacinas também foram solicitadas pelos prefeitos que aderiram ao “Movimento 100 ”. Segundo o prefeito de Teófilo Otoni, a realidade dos municípios é uma quantidade muito pequena que tem chegado a conta-gotas. "Precisamos que as vacinas cheguem em quantidade e com celeridade para imunizar o povo mineiro, já que esta é a principal saída dessa pandemia”, disse.





O quarto ponto destacado pelos prefeitos é a necessidade de auxílio financeiro aos municípios, que, segundo o prefeito de Teófilo Otoni, tem bancado do próprio caixa para atender as demandas da saúde. “Por parte do governo federal, recebemos um volume importante de recursos no começo da pandemia e já foram utilizados pelos municípios. Infelizmente, estamos entrando em caixa próprio, não temos mais condições de custear com essas despesas, em especial as da saúde”, lamentou.





Por fim, a última demanda é pedindo ao governador Romeu Zema (Novo) para que pague 50% da dívida do estado com as prefeituras. Com mediação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), em abril de 2019, o governo de Minas e a Associação Mineira de Municípios (AMM) acordaram o pagamento desses R$ 6 bilhões em 30 parcelas, tendo fim em 2022, último ano do primeiro mandato do governador Romeu Zema (Novo). A dívida total, entretanto, chega a R$ 13,3 bilhões.





Das 33 parcelas previstas, já foram pagas 14, segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, um total de R$ 3,3 bilhões, que correspondem a 46% da dívida. Com a antecipação da 15ª e 16ª parcelas, a quitação da dívida passará a ser de 52%. Segundo Daniel, o que está sendo cobrado no “Movimento 100 ” é referente aos repasses para a saúde. “Existe um acordo que está em andamento e equalizou as dívidas referentes a repasses de ICMS. Esses recursos foram organizados e estão sendo repassados. O principal questionamento que estamos fazendo aqui, já que esse primeiro acordo já foi feito por parte do governo do Estado, estamos focando na área da saúde. Não houve acordo até agora para pagamento dos recursos na área da saúde”, destacou.





Ele reforçou que vários prefeitos que participam do movimento estão desviando os recursos de outras áreas para a saúde. “Estamos deixando de executar serviços essenciais importantíssimos e direcionando os recursos para a saúde. Nenhum prefeito mineiro deixou de extrapolar os gastos constitucionais na área da saúde”, disse. “Em Teófilo Otoni, com população de 130 mil habitantes, temos 80 milhões de dívidas com o governo estadual; imagina os demais municípios de Minas Gerais”, completou.