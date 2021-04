Romeu Zema (Novo),governador de Minas, que visitou escola em Montes Claros: "Muitos hospitais estavam trabalhando com um estoque próximo a zero desses medicamentos, que são fundamentais para os pacientes intubados"

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou, em visita a Montes Claros, no Norte de Minas, que o estado recebeu ontem “grande carga” de medicamentos usados para sedação de pacientes da COVID-19 nas unidades de tratamento intensivo (UTI). O material, segundo ele, será enviado imediatamente para os hospitais das diversas regiões, que sofrem escassez dos remédios do kit intubação. “Muitos hospitais estavam trabalhando com um estoque próximo a zero desses medicamentos, que são fundamentais para os pacientes que são intubados, afirmou. Ele também lembrou que os insumos “vão permitir que hospitais trabalhem com menos estresse”. Zema afirmou que seu governo, desde o início da pandemia, tem feito “tudo que está ao seu alcance” para auxiliar os municípios e a população no combate ao coronavírus, citando várias ações, como a compra de respiradores, agulhas e seringas e medidas para agilizar a vacinação em massa da população, destacada por ele como “a solução definitiva para a pandemia”.





A “prestação de contas” feita por Romeu Zema na viagem ao Norte de Minas foi uma resposta ao “Movimento 100+”, liderado pelo prefeito de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Daniel Sucupira (PT), que convocou os chefes de Executivo das 39 cidades mineiras com população superior a 100 mil habitantes, para cobrar mais ações do governo estadual. O movimento acabou sofrendo um racha, liderado pelo prefeito de Coronel Fabriciano, Marcus Vinicius Bizarro. Ele alegou que a mobilização ganhou conotação político-partidária contra o governador Zema e de favorecimento ao PT e ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). Outros prefeitos acompanharam Marcus Vinicius e deixaram o movimento. Sucupira agendou encontros ontem na capital, além do presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), e do procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, marcou reunião na sede da prefeitura, com a participação de Kalil. A reportagem, entretanto, não conseguiu confirmar se ocorreu esta reunião.





Para Marcus Vinicius, que também é vice-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), a aproximação do grupo “100+” com Kalil e a reunião agendada na PBH é demonstração de tendência de apoio ao prefeito de BH numa eventual disputa com Zema pelo governo de Minas em 2022. Em entrevista ao EM, na quinta-feira, Sucupira negou interesse político-partidário. “Esse movimento é um pedido de socorro, e nós, prefeitos, como legítimos representantes dos municípios, estamos fazendo junto às autoridades para que nossa população não padeça sem saúde e sem assistência e que tenha a vida plena que merece”, afirmou.





Na vista a Montes Claros, Zema levantou a suspeita de que o grupo “100+” tenha interesse político e ainda alfinetou o seu antecessor, Fernando Pimentel (PT) ao falar das dívidas com os municípios que herdou do ex-governador. “Desde o início da pandemia, tudo que é possível ao estado fazer, nós temos feito. Estive em vários municípios entregando respiradores. Tudo que está ao alcance da Secretaria de Estado da Saúde está sendo feito. O estado tem dívida com os municípios, (mas) dívida contraída na gestão anterior à nossa, que estamos pagando dentro do limite do que é possível”, assegurou. “Existe a dívida contraída pelo governo anterior, que esqueceu, judiou e massacrou os prefeitos”, afirmou Zema. Ele disse ainda que em sua gestão já foram quitados débitos em atraso com as prefeituras.





O governador e a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, visitaram a Escola Estadual Irmã Beata, no Bairro Jardim Brasil, em Montes Claros. A unidade de ensino foi contemplada com R$ 143,6 mil em recursos para a terceira etapa do programa Mãos à Obra, que serão aplicados em reformas.





Após citar as ações de sua gestão no apoio a prefeituras, como ampliação de leitos de UTI e de enfermaria e compra de medicamentos, respiradores, agulhas e seringas, Zema acrescentou: Tudo que está em nosso alcance tem sido feito. Se fizer pesquisa com os prefeitos, é bem provável que a grande maioria apoie e (se) dê como satisfeita com o que estado fez”, disse Romeu Zema, que acompanhou a vacinação de idosos e de militares num posto de saúde municipal no Bairro Santos, no município do Norte de Minas.