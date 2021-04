Novos exames detectam câncer no fígado e nos ossos do prefeito de SP, Bruno Covas

(foto: Prefeitura de São Paulo/Divulgação)

O prefeito de São Paulo (SP), Bruno Covas (PSDB), foi submetido a exames de controle que detectaram o surgimento de câncer no fígado e nos ossos. Desde outubro de 2019, o mandatário faz tratamento para um câncer no trato digestivo chamado de adenocarcinoma.Com os novos focos da doença, o tucano deve retomar no sábado, 17, sessões de quimioterapia e imunoterapia, segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês assinado pelo diretor de Governança Clínica e pelo diretor clínico da instituição, respectivamente Fernando Ganem e Angelo Fernandez."Clinicamente, o prefeito está bem, sem sintomas, e apto a prosseguir suas atividades pessoais e profissionais", aponta o comunicado. "A alta está prevista para o início da semana, após completar esta etapa do tratamento."O boletim informa que Covas está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.