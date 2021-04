Lira decreta luto oficial na Câmara por morte do deputado Schiavinato

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), decretou luto oficial na Câmara dos Deputados pela morte do deputado José Carlos Schiavinato (Progressistas-PR). Pela decisão, ficam suspensos todos os trabalhos de hoje em plenário e nas comissões da Casa. Schiavinato tinha 66 anos e morreu ontem por complicações da covid-19.



"Com pesar, recebo a informação do falecimento do deputado e colega de partido José Carlos Schiavinato. Estou decretando luto oficial na Câmara dos Deputados. Estão suspensos hoje todos os trabalhos em plenário e nas comissões. Minhas condolências aos familiares neste difícil momento", escreveu Lira em sua conta no Twitter na manhã desta quarta-feira, 14.



Schiavinato é o primeiro deputado federal vítima da covid-19. No Senado, a doença já vitimou três parlamentares.