Setor de turismo faz apelo a Zema

A implantação da onda roxa em toda Minas Gerais vem sendo debatida nas últimas semanas. A medida, que tenta conter o avanço da COVID-19 no estado, acabou prejudicando diversos setores, entre eles o de turismo. Durante toda a pandemia do novo coronavírus, o setor vem sobrevivendo de forma calejada. Por isso, ontem, diversos representantes em Minas Gerais enviaram uma carta ao governador Romeu Zema (Novo) pedindo a flexibilização do funcionamento do turismo. Além de Zema, também foi endereçada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, e ao secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti Vitor.





“O turismo em Minas Gerais vem sofrendo muito com as medidas restritivas da onda roxa do Minas Consciente. Sabemos que a base do plano é salvar vidas, e não discordamos de que isso realmente é o que mais importa. Porém, com todo o período em que o trade turístico não trabalhou em 2020 e agora com as restrições de 2021, estamos assistindo, com muita preocupação, à caminhada de meios de hospedagem, restaurantes, lojas, agências, guias, instâncias de governança, entre outros, a situações financeiras extremamente delicadas”, escreveram os representantes do setor na carta. No documento, os 20 representantes afirmaram que o turismo movimenta a economia no estado, emprega milhares de pessoas, que “estão diariamente sendo demitidas por falta de fôlego dos empresários, um caminho que trará grandes demandas sociais ao poder publico”.





Na carta, eles pedem que se volte ao sistema de ondas, sem a fase roxa, do Minas Consciente, para que assim “os empresários do setor possam movimentar seus estabelecimentos, mesmo que de forma reduzida, evitando muitas demissões e falências em todo o estado”. Pedem ainda que “seja incluída em todas as ondas a abertura dos parques ao ar livre (essenciais à saúde)”. Outra reivindicação é que o governo apresente um plano de vacinação para o estado para que se tenha velocidade no processo.





Segundo o secretário de Turismo de Tiradentes, Christian Silveira, que assinou a carta ao governador, a economia do município caiu drasticamente durante a onda roxa. “Estamos solicitando maior apoio do governo. Essa onda roxa, principalmente para nós, de economia predominantemente turística, tem afetado demais. Hoje completamos 30 dias em que todas as atividades econômicas estão paralisadas, e isso está gerando um colapso na economia e não temos mais subsídios. O município lançou planos auxiliares emergenciais para o setor, mas não está suprindo mais”, explica.





Ele ressalta que Tiradentes recebeu o selo Safe Travels do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), lançado em 2020, para segurança e higiene, que tem o propósito de inspirar a confiança dos viajantes e acelerar a recuperação do setor na sequência do COVID-19.





Resposta





Em nota encaminhada para o Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) afirmou que mantém estratégias de promoção e reposicionamento de Minas Gerais como destino turístico seguro desde 2020, quando a pandemia da COVID-19 afetou o estado. “Nesse sentido, várias ações estão sendo realizadas e outras estão em planejamento para promover a retomada gradual e consciente das atividades”, disse a secretaria.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes