Morre ex-deputado Pinduca

Pedro Ivo Ferreira Caminhas não resistiu às complicações da COVID-19 (foto: Jair Amaral/Estado de Minas 06/11/04)





Ex-vereador e ex-vice-prefeito de Betim e também ex-deputado estadual de Minas Gerais, Pedro Ivo Ferreira Caminhas, mais conhecido como Pinduca, morreu na manhã de ontem na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, após complicações causadas pela COVID-19. Ele tinha 68 anos e estava internado com o vírus desde 24 de março deste ano. A morte foi confirmada pela Unimed. Pinduca estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Unimed em Betim, no Bairro Industrial.





"A Unimed-BH confirma o falecimento do ex-deputado Pedro Ivo Ferreira Caminhas, conhecido como Pinduca. O ex-deputado estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed – Unidade Betim para tratamento de complicações em decorrência da COVID-19. A cooperativa deseja os mais sinceros sentimentos aos familiares”, diz nota da Unimed.





Natural da cidade mineira de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, “Pinduca das ambulâncias” foi vereador de Betim entre 1993 e 2001. Depois, atuou como deputado estadual de Minas de 2001 a 2009. Ele foi vice-prefeito de Betim de 2009 a 2013, mas retornou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 2015 até 2018. Pinduca ficou conhecido pelo bordão “o importante não é falar bonito, é fazer”. Às voltas com a Lei da Ficha Limpa, Pinduca foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas depois o Tribunal Superior Eleitoral reverteu a decisão.