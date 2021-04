General Ramos leva tombo durante posse de comandante da Marinha

O ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, sofreu uma queda nesta sexta-feira (9) durante a posse do almirante Almir Garnier Santos no comando da Marinha. Ao se sentar, o ministro não calculou da forma correta a altura da cadeira e acabou caindo no chão.



A assessoria da Casa Civil informou que o general não se machucou e que a queda não foi de uma altura grande. As imagens do acontecimento foram registradas pela TV Brasil, emissora pública do governo federal.



Ramos assumiu o cargo de chefe da Casa Civil na semana passada após uma reforma ministerial promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. O general era ministro da Secretaria de Governo, função que agora é exercida pela deputada Flávia Arruda (PL-DF).



O general Walter Braga Netto era o antecessor de Ramos na Casa Civil. Agora ele comanda o ministério da Defesa. Além da mudança na Marinha, o Exército e a Aeronáutica também tiveram seus comandos trocados.



As substituições no comando do Ministério da Defesa aconteceram após incômodo de Bolsonaro com o general Fernando Azevedo e Silva, então titular da pasta. O chefe do Poder Executivo queria um apoio político mais explícito das Forças Armadas ao seu governo, algo que Azevedo e o ex-comandante do Exército Edson Pujol se negaram a fazer. Pujol também foi demitido semana passada. Hoje, oito ministros de Bolsonaro têm formação militar. Integrantes das Forças Armadas também administram estatais importantes como a Petrobrás, os Correios e a usina de Itaipu.