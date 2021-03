Braga Netto apresentará às 17h15 novos comandantes das Forças Armadas

O Ministério da Defesa informou há pouco que os novos comandantes das Forças Armadas serão apresentados nesta quarta-feira, 31, às 17h15, na sede da pasta pelo ministro Braga Netto. Os novos chefes militares serão apresentados depois da troca nos comandos da Marinha, Aeronáutica e Exército anunciada na terça-feira, 30, pelo governo.



Em uma mudança inédita, o presidente da República, Jair Bolsonaro, demitiu na terça-feira os então comandantes Edson Leal Pujol (Exército), Ilques Barbosa Júnior (Marinha) e Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica).



A decisão foi tomada um dia depois da demissão do ministro Fernando Azevedo, da Defesa. Em seu lugar assumiu, Braga Netto, que até então comandava a Casa Civil.



Nesta quarta, Braga Netto se reuniu com possíveis nomes cotados para assumir os cargos nas Forças Armadas. O general Marco Antônio Freire Gomes, comandante militar do Nordeste, é um dos cotados para assumir o comando do Exército.