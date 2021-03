Comitê contra a pandemia liderado por Bolsonaro se reúne pela 1ª vez nesta quarta

O comitê de combate à covid-19 criado pelo governo federal se reúne pela primeira vez nesta quarta-feira, 31. O grupo é liderado pelo presidente Jair Bolsonaro e foi anunciado na semana passada após reunião com representantes dos três Poderes, ministros e governadores aliados ao governo. A reunião do colegiado ocorre no Palácio do Planalto a partir das 9h.



O Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentando da Pandemia da Covid-19 é formado pelo presidente Bolsonaro, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), além de um membro observante indicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Ministério da Saúde participa como responsável pela Secretaria-Executiva do colegiado.



O grupo foi criado após o País registrar altas recordes no número de mortes pelo novo coronavírus neste mês. O cenário na saúde é de colapso de várias redes hospitalares. Há registros de falta de leitos hospitalares e medicamentos para a intubação de pacientes.



Como resposta, governadores e prefeitos têm intensificado medidas restrição inclusive com toques de recolher para evitar a maior contaminação pelo vírus. O presidente Jair Bolsonaro, contudo, mantém o posicionamento contrário às medidas de fechamento, recomendadas por especialistas, por conta do impacto na economia.



No comitê, o presidente do Senado é responsável por intermediar as demandas de governadores, com quem se reuniu na semana passada. Quando o grupo foi anunciado, os chefes estaduais e prefeitos cobraram uma participação direta no colegiado. Também houve críticas ao governo por ter estabelecido o comitê um ano após o início da pandemia da covid-19 no Brasil.



Nesta terça-feira, 30, o País registrou novo recorde de mortes no período de 24h, com 3.668 óbitos causados pelo vírus, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa. O total de vidas perdidas no Brasil pela doença ultrapassa 317 mil. O mês de março já tem mais do que o dobro de mortes do que julho do ano passado, que até então havia sido o pior mês da pandemia no País. Em relação à vacinação, quase 17 milhões de pessoas, 8% da população, receberam pelo menos a primeira dose do imunizante.