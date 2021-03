Aposta na vacina e na resiliência

''Estamos no caminho certo do ponto de vista da recuperação da atividade econômica. Nosso foco, agora, tem que ser a vacinação em massa, justamente para a proteção dos quase 40 milhões de brasileiros do mercado informal'' - Paulo Guedes, ministro da Economia (foto: Evaristo Sá/AFP - 5/2/21)





O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer ontem que a economia brasileira estava se recuperando de forma vigorosa até ser atingida pela segunda onda da pandemia. Ele destacou, no entanto, que agora é preciso avançar com a vacinação contra a COVID-19 para garantir que “o baque, desta vez, seja menos profundo do que foi o baque em abril do ano passado”.





Guedes falou sobre o impacto econômico da segunda onda da doença na apresentação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontou a criação recorde de 401 mil vagas de trabalho formal em fevereiro deste ano. Ele disse que o dado mostra, “mais uma vez, o vigor da economia brasileira surpreendendo as expectativas”. Porém, admitiu que, hoje, o Brasil está enfrentando uma “cauda particularmente feroz e agressiva” da pandemia. Por isso, reforçou que o foco agora deve ser a vacinação em massa contra a COVID-19.





“Nós temos que admitir que a economia do ponto de vista do mercado formal de trabalho está se recuperando em altíssima velocidade. São 400 mil novos empregos, um recorde para o mês de fevereiro, que indica que estamos no caminho certo do ponto de vista da recuperação da atividade econômica. Nosso foco, agora, tem que ser a vacinação em massa, justamente para a proteção dos quase 40 milhões de brasileiros do mercado informal, principalmente”, afirmou Guedes.





O ministro explicou que a vacinação dos trabalhadores informais é necessária “para que os 40 milhões de invisíveis não fiquem nessa escolha cruel de sair de casa e ser abatido pelo vírus ou ficar em casa e ser abatido pela fome”. Segundo Guedes, a vacinação contra a COVID-19 é essencial para garantir que a segunda onda da pandemia não tenha efeito tão danoso quanto o do ano passado na atividade econômica.





“O ministro da Saúde (Marcelo Queiroga) anunciou que, a partir de abril, serão 1 milhão de vacinas por dia. Já temos 15 milhões de vacinados. Em 30 dias, serão 45 milhões. A população idosa estará praticamente toda vacinada, o que significa que deve cair vertiginosamente a taxa de óbitos. Poderemos, então, pensar no retorno seguro ao trabalho, para que o baque desta vez seja menos profundo do que foi o baque em abril do ano passado, e para que seja bem mais curto”, calculou Paulo Guedes.





O ministro garantiu, então, que “a missão do governo é a vacinação em massa, que vai proporcionar o retorno seguro ao trabalho, principalmente desses mais vulneráveis, seja do mercado informal, seja dos mais idosos”. E lembrou que, para além disso, o governo vem trabalhando na reedição de programas que se mostraram efetivos no combate à crise econômica da COVID-19 no ano passado, como o auxílio emergencial e o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm).





Guedes, no entanto, não deu prazo para a volta do BEm, que vem sendo cobrada pelos empresários, porque o financiamento do programa está dependendo do ajuste do Orçamento deste ano, que já saiu do Congresso desatualizado e, por isso, terá que ser consertado para ser cumprido.





Com carteira





Guedes comemorou o fato de o resultado do Caged em fevereiro ser 11% superior ao registrado no segundo mês do ano passado, com a pandemia de COVID-19 ainda bem no início. O resultado do mês passado decorreu de 1,694 milhão de admissões e 1,292 milhão de demissões. Guedes não especificou sobre quais dados se referia ao mencionar esse crescimento em termos percentuais. No caso das admissões, o crescimento foi de 5,09% este ano sobre as 1.612.526 contratações em fevereiro de 2020. Em relação às vagas criadas a alta foi de 56% sobre as 258.141 vagas abertas no mesmo mês do ano passado





O resultado de fevereiro foi o melhor resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1992. Até então, o melhor resultado para fevereiro havia sido em 2011, quando foram criadas 280.799 vagas no segundo mês do ano. O ministro destacou o fato de mais de 173 mil vagas terem sido criadas pelo setor de serviços e ressaltou ainda o fato de o Brasil ser um dos poucos países que estão atravessando a pandemia gerando empregos.





Desde janeiro do ano passado, o uso do Sistema do Caged foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para parte das empresas, o que traz algumas diferenças na comparação com resultados dos anos anteriores. No acumulado dos dois primeiros meses de 2021, o saldo do Caged é positivo em 659.780 vagas. No mesmo período do ano passado, a criação líquida de vagas foi de 277.517 postos formais.