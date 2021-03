PGR entra com ação no Supremo para desvincular Dentran-MG da Policia Civil

PGR quer desvincular Detran-MG da Polícia Civil (foto: Agência Brasil)







O procurador-geral da República, Augusto Aras, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (SFT) para desvincular (Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) da estrutura da Polícia Civil.





Na ação encaminhada à Suprema Corte, Aras alega que são inconstitucionais os trechos da Constituição mineira que concede à Polícia Civil e a seus delegados "atribuições típicas de órgão executivo de trânsito, bem como inserem o Detran/MG na estruturaadministrativa do órgão policial.”





“Como se demonstrará, as normas sob testilha, ao inserirem o Detram/MG na estrutura administrativa da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e ao concederem à corporação policial e a seus respectivos delegados o desempenho de atribuições de órgão executivo de trânsito, padecem de constitucionalidades formal e material, por afronta ao artigo 22, XI (competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte)”, escreveu o PGR.





Ele afirma que o vinculo do órgão de trânsito com a Polícia Civil afronta o artigo 44 da Constituição Federal, que em seu parágrafo 4º define: “às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”.





Para o chefe do Ministério Público Federal (MPF), configuraria desvio de função do órgão realizar atividades como concessão de registro e licenciamento de veículos e habilitação de condutores. Segundo a PGR, isso não tem "qualquer correlação com as funções investigativas criminais reservadas à Polícia Civil pelo artigo 144 da Constituição Federal. Desta forma, as referidas atividades “são estranhas aos objetivos constitucionais da aludida corporação policial”, argumenta o procurador-geral.





Na ADI encaminhada ao Suprremo, o PGR também afirma que a Constituição do Estado invade a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte ao inserir a Polícia Civil no Sistema Nacional de Trânsito.





“Os dispositivos normativos ora impugnados, portanto, ao terem inserido no Sistema Nacional de Trânsito a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão distinto daqueles expressamente mencionados no artigo 7º do CTB (Código Brasileiro de Trânsito), terminaram por invadir a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, prevista no art. 22, XI, da Constituição Federal”, escreveu Augusto Aras.

Ainda na ação, o representante do MPF solicita que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Governo do Estado e a Advocacia-Geral do Estado (AGE) devem prestar informações à PGR sobre o assunto.

O Estado de Minas entrou em contato com o assessoria do Governo do Estado e com a Advocacia-Geral do Estado, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.