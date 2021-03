Mourão vacinado

(foto: Bruno Batista /VPR)





O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), foi imunizado ontem com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. O general tem 67 anos e recebeu a Coronavac, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Butantan. Após ser vacinado na Policlínica do Lago Sul, em Brasília. nas redes sociais Mourão disse ter feito sua parte como cidadão consciente. "Espero que, em breve, o maior número de vacinas chegue à população brasileira", escreveu. Ministros do governo também endossam o time de vacinados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu no domingo, enquanto o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Augusto Heleno, foi imunizado no dia 18.