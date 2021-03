Araújo só atrapalhou e criou problema em todo canto, diz líderança do agronegócio

O produtor rural e liderança do agronegócio Pedro de Camargo Neto disse que o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo "não cumpriu seu papel de representante, porta-voz da sociedade brasileira" e, por isso, teve de deixar o cargo. Araújo entregou o posto nesta segunda-feira, 29, em reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro.



Ele passou pouco mais de 800 dias à frente do Itamaraty e vinha sendo contestado dentro e fora do governo.



Para Camargo Neto, desde o início, o ex-chanceler "tinha posições ideológicas contraditórias, longe da história da sociedade brasileira", disse. "Ele só atrapalhou e criou problema em todo canto."



Agora, Camargo espera que o substituto de Araújo - ainda não anunciado - seja um "interlocutor, representante e negociador dos interesses da sociedade brasileira".



Sobre a possibilidade aventada de a atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assumir o Itamaraty, Camargo Neto diz não acreditar. "Este é um boato antigo. Não acredito."