Governos federal e de SP anunciam produção de duas vacinas no mesmo dia

São Paulo – Um dia de disputa na corrida pela produção de vacinas. Horas depois de o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciar que o Instituto Butantan pedirá autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ensaios clínicos em seres humanos com a vacina ButanVac, os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, convocaram entrevista coletiva às pressas para informar que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP) solicitou à agência, na quinta-feira, liberação para testes voluntários para desenvolver a vacina Versamune.

A ButanVac, segundo o Butantan, será desenvolvida por meio de um consórcio internacional do qual ele é o principal produtor – 85% da capacidade total de fornecimento da vacina, se ela funcionar, sairá do órgão do governo paulista. O diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou ser possível encerrar todos os testes da vacina e ter 40 milhões de doses prontas antes do fim do ano.

“Um grande avanço da ciência brasileira a serviço da vida”, afirmou o governador João Doria. O pedido de autorização se refere às fases 1 e 2 de testes da vacina, nas quais serão avaliadas segurança e capacidade de promover resposta imune com 1.800 voluntários. Na fase 3, com até 9.000 indivíduos, é estipulada sua eficácia. A ButanVac já passou pelos testes clínicos, nos quais são avaliados em animais efeitos positivos e toxicidade. Como a ButanVac utiliza uma tecnologia já usada amplamente no próprio Butantan para fabricar a vacina anual contra a gripe comum, Covas crê que isso será um fator a mais para acelerar seu desenvolvimento.

MOUNT SINAI

A alegação apresentada pelo Butantan de que a tecnologia da ButanVac é 100% nacional foi desmentida pelo Instituto Mount Sinai, de Nova York. Ao menos três trabalhos foram publicados em revistas científicas por pesquisadores da Escola de Medicina Icahn do instituto com a tecnologia de usar um vírus da doença de Newcastle (NDV, na sigla em inglês), um tipo de gripe aviária, como vetor para carregar a proteína do vírus Sars-CoV-2, agora anunciada pelo Butantan.

Os trabalhos do Mount Sinai descrevem como a vacina deles foi desenvolvida em ovos e os testes pré-clínicos realizados com animais. Ao jornal Folha de S. Paulo, Palese disse que realizou com sucesso experimentos com a vacina baseada no vírus da doença de Newcastle (NVD) e que iniciou os testes de fase 1 no Vietnã e na Tailândia com a vacina. Ele afirmou que também tinha um acordo com o Instituto Butantan para entrar em testes clínicos no Brasil usando o vetor de vacina NVD.

Questionado pela reportagem, o Butantan admitiu que recebeu a tecnologia do Instituto Mount Sinai e mudou o discurso. Disse que a produção do novo imunizante será 100% nacional.





DÚVIDAS Com a novidade do Butantan, surgem dúvidas em relação ao seu processo de produção e segurança. Por isso, o Estado de Minas reuniu informações que ajudam a entender a nova vacina. Segundo o Butantan, a pesquisa será realizada de acordo com os mais altos padrões internacionais éticos e de qualidade. Como ainda não foi testada em humanos, os resultados desta fase clínica vão determinar se a vacina é segura e se tem resposta imune capaz de prevenir a COVID-19.

A vacina será produzida integralmente no Brasil, sem depender de importação. Isso ocorre porque a fábrica de Influenza do Butantan (que produz a vacina contra a gripe) pode produzir o insumo utilizando a tecnologia de vacina inativada com base em ovo de galinha. Para explicar o método, a reportagem consultou as informações disponibilizadas pelo próprio instituto. A tecnologia da ButanVac funciona assim: ela utiliza um vetor viral que contém a proteína Spike do coronavírus de forma íntegra. O vírus utilizado como vetor nesta vacina é o da doença de Newcastle (DNC), uma infecção que afeta aves.

Por essa razão, o vírus se desenvolve bem em ovos embrionados, permitindo eficiência produtiva num processo similar ao utilizado na vacina da gripe. Em contraste com o vírus da influenza, o vírus da doença de Newcastle não causa sintomas em seres humanos, sendo uma alternativa apontada pelos especialistas como “muito segura” na produção. Além disso, o vírus é inativado para a formulação. Isso facilita sua estabilidade e deixa a vacina ainda mais segura.





MAIS SEGURA

“É a mesma tecnologia usada para a produção da vacina da gripe”, afirmou Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, durante coletiva de imprensa. Segundo ele, esta nova vacina pode ser mais segura contra a COVID-19 do que outros imunizantes já disponibilizados no mercado. “É produzida em ovo embrionário, mas ela utiliza a estrutura-base de um vírus que infecta aves, chamado Newcastle. Esse vírus foi modificado geneticamente e expressa a proteína S. Só que essa proteína S é uma superproteína S. Ela desenvolve imunidade de uma forma muito mais efetiva do que essas outras vacinas que usam a proteína S”, afirmou.

A razão de os especialistas acreditarem que ela pode ser mais efetiva é que ela utiliza dois métodos em um: vírus inativado e vetor viral. A plataforma de vírus inativado é a usada nas vacinas da gripe e na CoronaVac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e que está sendo envasada no próprio Butantan. Nesse tipo de vacina, o vírus é colocado inteiro dentro dela, mas não é capaz de causar a doença, pois está “morto”. Já a tecnologia de vetor viral é usada na vacina AstraZeneca/Oxford, que também está sendo aplicada no Brasil. Nesse tipo de vacina, um outro vírus – o vírus vetor, o adenovírus – é modificado geneticamente para “carregar” uma parte do código genético do coronavírus dentro dele.

Assim, nenhum dos dois vírus tem o poder de causar a doença, já que esse material genético é o que dá instruções ao organismo para produzir a proteína S do coronavírus. A proteína, então, ativa células-chave do sistema imune: os linfócitos B e T. A ButanVac vai usar as duas plataformas.