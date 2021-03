Cresce pressão no Senado pela demissão do chanceler Ernesto Araújo

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado: "Ainda está em tempo de mudar para poder salvar vidas. Infelizmente, perdemos muitas vidas" (foto: MARCOS BRANDÃO/AGÊNCIA SENADO - 24/3/21)







Brasília – A situação do chanceler Ernesto Araújo no governo é cada vez mais complicada. Desde o agravamento da pandemia, a conduta dele criou embaraços internacionais com a China e a Índia, produtores de vacinas. Mas, agora, a pressão pela sua saída parte principalmente do Senado, depois da sabatina que sofreu dos parlamentares na quarta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse ontem que o depoimento de Araújo deixou claro que é preciso haver mudança na política externa do governo. Apesar de a declaração aumentar a pressão do Parlamento pela saída do ministro, Pacheco disse, no entanto, que não estava cobrando a demissão de Araújo. Para ele, a prerrogativa de escolha de ministros é do presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares do Centrão, bloco que forma a base do governo Bolsonaro no Congresso, também estão insatisfeitos com a conduta de Araújo.





Araújo visitou ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial do parlamentar, de acordo com a assessoria de Lira. A reunião não constava nas agendas de nenhum dos dois. O encontro ocorreu após o ministro ter sido cobrado pelo próprio Lira, durante reunião entre os chefes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sobre a escassez de vacinas.





"Muito além da personificação ou exame sobre o trabalho específico do chanceler, o que tem que mudar é a política externa e o Brasil, evidentemente ela precisa ser melhorada e aprimorada", disse. "Isso é algo que está evidenciado a todos, não só ao Congresso Nacional, mas a todos os brasileiros que enxergam essa necessidade de o Brasil ter uma representatividade externa melhor do que tem hoje", afirmou. Segundo Pacheco, "só pode demitir aquele que admite". "Esse é o papel do presidente da República, ele haverá de tomar as melhores decisões para melhorar o governo", disse.





Pacheco afirmou que o Brasil cometeu "muitos erros" no combate à pandemia, entre eles o não estabelecimento de relações diplomáticas com países que poderiam colaborar com o país neste momento. "Ainda está em tempo de mudar para poder salvar vidas. Infelizmente, perdemos muitas vidas", disse ele, evitando, no entanto, responsabilizar o governo federal pelas mortes.





O senador disse que a mudança na política externa deve priorizar a obtenção de parcerias internacionais. E destacou que a Comissão de Relações Exteriores (CRE), presidida pela senadora Kátia Abreu (PP-TO), fez um apelo por ajuda internacional ao país. Para ele, o comitê contra a COVID-19 será um ambiente de consenso e de busca de soluções para o enfrentamento da doença e que o Congresso tem essa intenção e é preciso que o governo federal também mostre essa disposição.





Pacheco disse que o discurso de quarta-feira (24/3), do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi uma demonstração de "insatisfação" em relação à condução da crise sanitária pelo governo. "A manifestação de Lira é legítima, de alguém que preside a casa do povo, de insatisfação", afirmou. "Câmara e Senado buscam de todas as formas ter ambiente de consenso, pacificação e busca de soluções e isso precisa, do outro lado, do governo federal, essa mesma postura e vontade."





Durante a sabatina de Araújo, os senadores Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) defenderam enfaticamente a saída de Araújo do cargo. “O senhor não tem condições de ser ministro. Faça um favor, em homenagem aos mais de 300 mil brasileiros que perderam a vida, renuncie a esse cargo, peça para sair”, afirmou Randolfe.





Sobre as pressões para que o governo exonere Araújo, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que "no governo continua tudo normal". Segundo ele, "vários países estão com problemas", entre eles Itália, Alemanha e outros membros da União Europeia.





CENTRÃO

Parlamentares do Centrão estão irritados com o ministro Ernesto Araújo. Segundo apurou o Estado de Minas, integrantes do Congresso Nacional têm adotado tom crítico ao falar sobre Araújo nos corredores. A avaliação é de que o Itamaraty poderia agir para viabilizar a busca de imunizantes em locais onde há excedente de vacinas. Um parlamentar ouvido sob anonimato pela reportagem citou o caso dos Estados Unidos, onde as injeções começam a sobrar. Apesar da pressão que lideranças exercem, a demissão de Araújo ainda não é tida como algo certo de ocorrer.





Na quarta-feira, o chanceler disse, ao ser sabatinado por senadores que a importação de imunizantes dos EUA pode ter entraves. “A ideia deles é de que, enquanto não estiver toda a população vacinada, eles (EUA) não exportarão", argumentou. Ele disse também que a saúde no Brasil está sob “estresse”, mas que funciona normalmente.





Para os senadores, se Bolsonaro insistir em manter Araújo no cargo, o Itamaraty passará por um bloqueio do Senado. Isso significa dizer que ficam suspensas as sabatinas de embaixadores nomeados pelo governo para exercer cargos no exterior. “Eu, se eu fosse o senhor, pediria demissão hoje”, disparou Jorge Kajuru (Cidadania-GO) durante a sabatina. “Nunca presenciei uma apresentação tão confusa. Não sabendo construir uma frase com sujeito, verbo e objeto. Não respondeu às perguntas”, reclamou o senador Fabiano Contarato (Rede/ES).





“Faço um desafio para o senhor que acha que não atrapalha o Brasil nesse momento de pandemia: peça exoneração por 30 dias. Vamos ver se, com esse gesto, não conseguimos mais rapidamente a vacina da CoronaVac e mesmo a vacina Pfizer”, disse a senadora Simone Tibet (MDB/MS). (Com agências)





Bolsonaro diz não ter problemas com Lira

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro disse ontem ter conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “Conversei com o Lira e não tem problema nenhum entre nós. Zero problema. Nunca teve nada errado entre nós. Sou velho amigo de Parlamento. Torci por ele e o governo continua tudo normal”, afirmou. Na quarta-feira, durante sessão da Câmara, Lira criticou o governo, sem citar o presidente. O deputado afirmou que está “apertando um sinal amarelo para quem quiser enxergar” e emendou: “Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país se, fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados”.





Sem mencionar um possível processo de impeachment, Lira disse que “os remédios políticos no Parlamento são conhecidos e são todos amargos. Alguns, fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável”.





Após a reunião de ontem, Bolsonaro desceu para acompanhar pessoalmente Lira ao carro e falou rapidamente com a imprensa. Segundo o presidente, durante a reunião com Lira vários assuntos foram abordados, entre eles o combate à pandemia de COVID-19. “O que nós queremos juntos é buscar maneiras de contratar mais vacinas. É na ponta da linha, fazer com que chegue informações de que vacinas estão sendo aplicadas. É isso que queremos”.





MERKEL

Bolsonaro afirmou ontem que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, recuou da medida de lockdown anunciada dias antes porque sabia que os efeitos da decisão seriam mais graves que o próprio coronavírus. A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. “A Angela Merkel ia ter um lockdown rigoroso lá e cancelou, pediu desculpas. Ela falou lá, segundo a imprensa, que os efeitos ‘do fechar tudo’ são muito mais graves do que os efeitos do vírus. Palavras dela”, apontou.





No entanto, o presidene distorceu a fala de Merkel, que relatou que o ato deveu-se ao pouco tempo de implementação das medidas. “A ideia foi um erro. Havia boas razões para optar por ela, mas ela não pode ser implementada suficientemente bem nesse curto período de tempo”, relatou à imprensa local. “Esse erro é somente meu. Lamento profundamente e peço desculpas a todos os cidadãos”, completou ela.





Bolsonaro não tem poupado críticas aos governadores e prefeitos que adotaram lockdown no país. No último dia 23, o ministro Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do presidente para considerar ilegais decretos dos estados da Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, que ordenaram fechamento total do comércio e toque de recolher para combater a pandemia de COVID-19. Na decisão, o magistrado relatou que “ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando ao bem-estar dos brasileiros”.





ENQUANTO ISSO ...

...Gesto de assessor será investigado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), determinou que a Polícia Legislativa abra investigação contra o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Filipe Martins, que teria feito um gesto que pode ser associado a supremacistas brancos durante sessão da Casa. O gesto também pode ser interpretado como obsceno. Martins acompanhava o chanceler Ernesto Araújo, chamado ao Senado para falar sobre a atuação de sua pasta. A postura de Martins repercutiu de imediato no Palácio do Planalto. Imagens e vídeo do assessor fazendo o gesto começaram a circular entre integrantes do governo minutos depois. Em sua rede social, Martins postou a seguinte mensagem: “Um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao ‘supremacismo branco’ porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno: serão processados e responsabilizados; um a um”.