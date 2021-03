Em plena pandemia, vereadores de Betim terão carro com motorista

A Câmara Municipal de Betim, na Grande BH, abriu processo de licitação para locação de veículos para atender os 23 vereadores. O contrato previsto é de R$ 1,2 milhão, que sairá dos cofres públicos por meio da conta da dotação orçamentária do exercício de 2021. Os parlamentares estavam sem esse serviço desde 2016, mas por unanimidade concordaram em voltar a ter disponibilidade de carro, motorista e combustível em plena pandemia, mesmo com trabalho remoto e exigência de isolamento social.





O benefício havia sido suspensa para economizar recursos e ajudar a prefeitura. No período, Vittorio Medioli assumiu a prefeitura com muitas dívidas e, devido a isso, pediu aos vereadores “um acordo de cavalheiros”, com o argumento de que era possível economizar com repasse dos recursos para os cofres municipais. Na época, todos os vereadores acataram e o contrato com a empresa Inova Tecnologia em Serviços LTDA, que fornecia dois veículos para a Câmara, foi suspenso em abril de 2016, gerando economia de mais de R$ 600 mil naquele ano.





Agora, a exigência para a volta do serviço aos parlamentares inclui, segundo documento licitatório, que sejam 23 veículos, sendo um para cada vereador, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada (motorista), com combustível incluso. Cada vereador terá uma franquia mensal de 2 mil quilômetros para percorrer.





Segundo a licitação, o veículo deverá ter, no máximo, cinco anos de fabricação, ter quatro portas, bicombustível, capacidade para cinco pessoas e ar-condicionado. A prestação do serviço deverá ocorrer durante sete dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. No Portal da Transparência da Câmara Municipal de Betim consta o valor de R$ 1.200.000 para este contrato, que terá a vigência de 12 meses. Em estimativa, o custo daria cerca de R$ 4.300 ao mês por vereador.





Ainda segundo o Portal da Transparência, as despesas serão por conta da dotação orçamentária 01.031.0001.2004.33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Manutenção de Gabinete de Vereadores e da Presidência, consignados no orçamento do Poder Legislativo do exercício de 2021. O processo de licitação está aberto e as propostas deverão ser entregues até as 13h30 da próxima quarta-feira (31/3), na Diretoria-Geral da Câmara Municipal de Betim, e serão julgadas a partir das 14h do mesmo dia. Mesmo com o agravamento da pandemia, com restrição de circulação de pessoas e das reuniões presenciais, uma das justificativas para a contratação do serviço de locação de carros e motoristas é de que ainda existe a parte administrativa dos gabinetes.





“A Câmara Municipal de Betim informa que o processo de Concorrência 01/21, que visa à locação de veículos conforme condições e exigências do edital, está sendo feito em consonância com as determinações da Lei 8.666/93. A locação de veículos foi solicitada, no início desta Legislatura, por todos os vereadores da Casa por entenderem que este serviço é importante para garantir a agilidade no atendimento das demandas e nos encaminhamentos dos processos administrativos internos dos gabinetes”, diz nota enviada pela Câmara.