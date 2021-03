PF abre nova fase de ação contra tráfico de cocaína para a Espanha em voos da FAB

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta quinta-feira, dia 25, três mandados de busca e apreensão relacionados à Operação Quinta Coluna, que investiga uma suposta associação criminosa que usou aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para enviar drogas para a Espanha. As apurações miram ainda na lavagem de ativos obtidos em razão dos crimes.



Segundo a corporação, as medidas "buscam robustecer" as provas que ligam um militar da FAB, que seria responsável pelo recrutamento de "mulas", com pessoas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. As ordens foram expedidas pela 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



Um dos alvos da ação desta fase da ação seria um civil ligado a um "recrutador" sob suspeita desde a primeira fase da Quinta Coluna. Tal militar é um dos sargentos que foram detidos na ação da FAB, da PF e da Procuradoria de Justiça Militar em Brasília realizada na última quinta-feira - Jorge Luis da Cruz Silva.



Na ocasião, também foram detidos outros dois militares (um tenente-coronel e um sargento) e a esposa de Manoel Silva Rodrigues - sargento que foi preso transportando 39 kg de cocaína em um avião da FAB enquanto acompanhava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro para o Japão, em 2019.