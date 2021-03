STF decide que Moro foi parcial no julgamento de Lula e anula condenação

Cármen Lúcia mudou seu voto dado em 2018 e fechou o placar em 3 a 2 pela suspeição de Moro (foto: EVARISTO SÁ/AFP - 6/8/20)







Brasília – A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), mudou o voto e entendeu que o ex-juiz Sergio Moro atuou parcialmente nos processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão da magistrada, formou-se maioria para suspender os processos e investigações contra o petista. As diligências devem ser iniciadas novamente, o que pode gerar prescrição das ações penais. O placar na Segunda Turma do STF ficou em 3 a 2 com os votos de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia pela suspeição de Moro, e de Edson Fachin e Kássio Nunes Marques pela imparcialidade do ex-juiz.





Com a decisão, tomada pela Segunda Turma ontem, as investigações contra Lula nos processos envolvendo Moro ficam invalidadas. Os ministros avaliaram habeas corpus apresentado pela defesa de Lula, com base em atos processuais, que foram reforçados por mensagens obtidas pelo hacker Walter Delgatti Neto, e apreendidas pela Polícia Federal na Operação Spoofing.





Em um dos trechos das mensagens, Moro sugere uma testemunha de acusação contra Lula para o procurador Deltan Dallagnol. Em outras, comemoram quando a Justiça indefere pedidos de entrevista de jornalistas com Lula, quando ele disputava a eleição para presidente da República, em 2018. Os diálogos foram publicados pelo site The Intercept, na série de reportagens conhecida como "Vaza-Jato".





Cármen Lúcia, que já tinha votado contrariamente à suspeição, entendeu que foram incluídos elementos novos que revelam perseguição a Lula pelo Ministério Público e pelo então juiz da Lava-Jato. "Neste caso, o que se discute basicamente é algo que pra mim é basilar, que está na pauta desde o primeiro momento, foi mudando o contorno, o cenário e a compreensão do que se tinha comprovado que há uma parcialidade. Isso diz a declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1979 de que todo homem tem o direito a ter um julgamento justo. Deu-se relevo a uma série de dados que não se tinha no primeiro momento", disse.





Ela entendeu que o processo reduziu os direitos de defesa do então investigado. "Todo mundo tem direito de imaginar-se julgado e processado pelo Estado, e não pelo voluntarismo de um juiz ou tribunal", concluiu. Ela entendeu que a decisão não se estende para outros réus da operação.





“JUIZ COVARDE”

Após o voto do ministro Kassio Nunes Marques, que entendeu não ser possível declarar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, o presidente da Segunda Turma STF, ministro Gilmar Mendes, voltou a argumentar sobre o caso e dirigiu duras palavras contra a decisão do colega.





Para Gilmar, existem provas suficientes de que Moro e os procuradores da Lava-Jato, como Deltan Dallagnol, agiram politicamente para condenar o ex-presidente e reduziram as chances de defesa do petista.





Durante o voto, Nunes Marques afirmou que as alegações da defesa de Lula se sustentam em mensagens hackeadas, portanto ilegais. Ele afirmou que não é por se tratar de um caso célebre que o resultado pode ser influenciado. "Se estivéssemos hoje apreciando provas obtidas por meio ilícito, cujo conteúdo não se sabe se foi ou não alterado, no processo do Francisco, do Raimundo, ou mesmo de um senador ou deputado federal, talvez não estivéssemos aqui discutindo o aproveitamento dessas provas, pois, a esta altura, já estariam rechaçado se desentranhados dos autos. E o que deveria mudar no caso sob análise? Por ser um HC extraído da Lava-Jato, ou por ser o julgamento de suspeição do ex-juiz Sergio Moro, isso autorizaria uma suspeição, mudança de entendimento? Absolutamente, não", disse.





Gilmar rebateu o ministro Kassio, e chegou a fazer referência à falta de coragem de um magistrado. "Não se trata de ficar brincando de não conhecer de habeas corpus. É muito fácil não conhecer um habeas corpus. Atrás, muitas vezes, da técnica de não conhecimento de habeas corpus, se esconde um covarde. E Rui (Barbosa) falava: o bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde", completou.





Para Gilmar, o caso envolvendo Moro e Lula é um escândalo que "desmoraliza"o Poder Judiciário. "Eu já disse aqui, ou o hacker é um ficcionista ou nós estamos diante de um grande escândalo, e não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da Justiça já ocorreu, o tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente como um tribunal de exceção. Não precisa de rescisória, a desmoralização já ocorreu, porque ninguém é capaz de dizer. Algum dos senhores aqui compraria um carro do Moro? Algum dos senhores seria capaz de comprar um carro do Dallagnol? São pessoas de confiança?", indagou Gilmar.





ANULAÇÃO

A condenação de Lula segue anulada por outra decisão determinada pelo ministro Edson Fachin, que apontou incompetência da Justiça Federal do Paraná para analisar os processos do petista e tornou sem efeito as sentenças da Operação Lava-Jato de Curitiba. Com a decisão de ontem, a Segunda Turma anulou todo o processo do triplex, que precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. Para o ministro Edson Fachin, vencido no julgamento, a decisão poderá levar à anulação de todas as sentenças proferidas por Moro na Lava-Jato.





O Ministério Público Federal no Paraná e a 13ª Vara da Justiça Federal informaram que não emitirão opinião sobre a decisão da Segunda Turma. Sergio Moro não se manifestou. A defesa de Lula divulgou nota na qual afirmou que a condenação de Lula causou danos "irreparáveis", como a prisão durante 580 dias. "A decisão proferida hoje fortalece o sistema de Justiça e a importância do devido processo legal. Esperamos que o julgamento realizado hoje pela Suprema Corte sirva de guia para que todo e qualquer cidadão tenha direito a um julgamento justo, imparcial e independente, tal como é assegurado pela Constituição da República e pelos tratados internacionais que o Brasil subscreveu e se obrigou a cumprir", disseram em nota os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Martins.