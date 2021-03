Ex-ministros e economistas cobram ação efetiva contra a COVID-19

O ex-ministro da Fazenda Armínio Fraga é um dos 200 signatários do manifesto que pede ação coordenadora contra a pandemia (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

Rubens Ricupero, que foi ministro do Meio Ambiente no governo de Itamar Franco, assinou carta que pede vacinação urgente (foto: Insper/Flickr/Divulgacao - 13/12/17)

Manifesto também será encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux (foto: Nelson Almeida/AFP - 8/5/19)





Diante do cenário caótico que o Brasil vive devido ao avanço da pandemia de COVID-19, um grupo de quase 200 representantes influentes do mercado financeiro e das ciências econômicas, incluindo renomados economistas do país, assinou carta aberta em que pedem medidas efetivas de combate ao novo coronavírus. A lista inclui banqueiros, ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central. O documento cobra a aceleração do ritmo da vacinação e cogita até mesmo um lockdown nacional.





O manifesto será enviado aos líderes dos três Poderes: o presidente Jair Bolsonaro; os presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , Luiz Fux; do Senado, Rodrigo Pacheco; e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. “A necessidade de adotar um lockdown nacional ou regional deveria ser avaliada. É urgente que os diferentes níveis de governo estejam preparados para implementar um lockdown emergencial, definindo critérios para a sua adoção em termos de escopo, abrangência das atividades cobertas, cronograma de implementação e duração”, diz um trecho da carta.





O documento ainda sugere uma distribuição gratuita de máscaras. “Países da União Europeia e os Estados Unidos passaram a recomendar o uso de máscaras mais eficientes – máscaras cirúrgicas e padrão PFF2/N95 – como resposta às novas variantes. O Brasil poderia fazer o mesmo, distribuindo máscaras melhores à população de baixa renda, explicando a importância do seu uso na prevenção da transmissão da COVID”, diz o texto.





A carta é assinada por centenas de economistas, empresários, entre eles os ex-ministros da Fazenda, Marcilio Marques Moreira, Pedro Malan, Mailson da Nóbrega e Rubens Ricupero. Ricupero foi ministro de Meio Ambiente e da Amazônia Legal durante o governo de Itamar Franco. Como argumentam os signatários da carta, a recessão causada pela pandemia não será superada enquanto a pandemia não for controlada pelo governo federal.





“Este [governo] subutiliza ou utiliza mal os recursos de que dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho das ações para lidar com a pandemia. Sabemos que a saída definitiva da crise requer a vacinação em massa da população”, afirmam.





Entre outros alertas, os signatários da carta dizem que, com 40% da força de trabalho do país ganhando a vida de maneira informal e sem qualquer proteção contra o desemprego, é preciso ação imediata. Pedem também a retomada urgente de medidas de apoio a pequena e médias empresas. Outra proposta é o andamento em paralelo “de uma reforma no sistema de proteção social, visando aprimorar a atual rede de assistência social e prover seguro aos informais.”





A controvérsia em torno dos impactos econômicos do distanciamento social, de acordo com o grupo que firmou o manifesto, reflete o falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. “Na realidade, dados preliminares de óbitos e desempenho econômico sugerem que os países com pior desempenho econômico tiveram mais óbitos de COVID-19. A experiência mostrou que mesmo países que optaram inicialmente por evitar o lockdown terminaram por adotá-lo, em formas variadas, diante do agravamento da pandemia - é o caso do Reino Unido, por exemplo.”





Els citam estudos que mostraram que diante da aceleração de novos casos de contaminação, a população responde ficando mais avessa ao risco sanitário, aumentando o isolamento voluntário e levando à queda no consumo das famílias mesmo antes ou sem que medidas restritivas formais sejam adotadas. “A recuperação econômica, por sua vez, é lenta e depende da retomada de confiança e maior previsibilidade da situação de saúde no país.”





Apoio financeiro





Medidas de apoio às pequenas e médias empresas também foram sugeridas na carta que será encaminhada ao governo, ao STF e ao Congresso. “A experiência internacional com programas de aval público para financiamento privado voltado para pequenos empreendedores durante um choque negativo foi bem-sucedida na manutenção de emprego, gerando um benefício líquido positivo à sociedade”, diz a carta.





O manifesto lembra que aumentou 34,7% o endividamento dos pequenos negócios durante a pandemia amplifica essa necessidade. “A retomada de linhas avalizadas pelo Fundo Garantidor para Investimentos e Fundo de Garantia de Operações é uma medida importante de transição entre a segunda onda e o pós-crise.” Por fim, o grupo destaca que o país está no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é necessário que, a partir de agora, as políticas públicas sejam estruturadas com base em dados, informações confiáveis e evidência científica.





AS PROPOSTAS



Acelerar o ritmo da vacinação





Incentivar o uso de máscaras tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa





Implementar medidas de distanciamento social no âmbito local com coordenação nacional





Criar mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional