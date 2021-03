CPI convida ex-secretário a explicar imunização de servidores da Saúde

Como não integra mais o governo, ex-secretário Carlos Eduardo Amaral foi convidado, e não intimado, a depor na CPI (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.PRESS)





A comissão parlamentar de inquérito (CPI) instaurada por deputados estaduais mineiros para investigar possíveis irregularidades na aplicação de vacinas contra a COVID em servidores do governo de Romeu Zema (Novo) convidou a depor o ex-secretário de Saúde Carlos Eduardo Amaral. O ofício solicitando a convocação foi aprovado ontem. O atual chefe da pasta, Fábio Baccheretti, também foi chamado para prestar esclarecimentos. Os parlamentares ainda querem colher o depoimento do ex-secretário-adjunto de Saúde Luiz Marcelo Cabral Tavares. Ele era o “número 2” da pasta durante a gestão de Amaral. A CPI volta a se reunir na terça-feira, às 10h. As datas dos depoimentos solicitados nesta sexta ainda não foram definidas.





Os depoimentos de Amaral e Tavares servirão para explicar os critérios que embasaram a vacinação de 828 servidores da Saúde estadual que davam expediente em Belo Horizonte. São investigados também 1.852 assessores da pasta que trabalham no interior e receberam a vacina contra a COVID-19. Nesse segundo grupo, constam pessoas que estavam em teletrabalho. Baccheretti, por seu turno, vai falar sobre os critérios que traçam os grupos prioritários para a vacinação.





O primeiro requerimento a ser aprovado tratava do depoimento de Tavares. A ideia era intimá-lo a depor. Um acordo entre lideranças da Assembleia, contudo, substituiu o termo “intimação” por convite. Parlamentares se mostraram temerosos com a mudança da palavra utilizada, visto que Tavares e Amaral não têm mais vínculos com o poder público. O relator da CPI, Cássio Soares (PSD), disse acreditar na “boa-fé” dos deputados ligados ao governo, que garantiram que, mesmo convidados – e não intimados –, os investigados vão depor.





“Caso isso (o comparecimento à CPI) não aconteça, teremos outras atitudes a serem tomadas, que nos resguardam a possibilidade de oitivas de qualquer maneira.” Afirmou. “Tenho certeza de que as pessoas devidamente convidadas estarão presentes, pois é do interesse de todos o esclarecimento dos fatos e a apuração da verdade. Esta Assembleia sinaliza, de maneira bastante salutar, uma medida de respeito com o ser humano que está sendo, neste momento, alvo de investigação”, disse Guilherme da Cunha, do Novo, mesmo partido do governador Romeu Zema.





Os integrantes da CPI também vão remeter ao secretário Fábio Baccheretti pedido para a entrega de lista detalhada dos servidores vacinados. A ideia é ter ciência de tópicos como a função de cada um, o regime de trabalho vigente e o grau de exposição à COVID-19. Ulysses Gomes (PT) alegou que faltam informações nas listas já enviadas pelo governo. “A partir do momento em que nomes foram colocados de forma pública, muitos servidores que foram corretamente vacinados foram expostos”, falou. Ele sustentou que o objetivo da CPI é “separar o joio do trigo”. O grupo solicitou acesso à íntegra das atas das reuniões do comitê instituído pelo Palácio Tiradentes para tratar da pandemia. Aval, também, ao pedido para o fornecimento das deliberações do programa Minas Consciente.





Os deputados estaduais se debruçam também sobre a relação de 55 servidores do setor de Saúde da Assembleia que foram vacinados. Por isso, o médico Marcus Vinícius Pereira, gerente-geral da área, também foi chamado para prestar esclarecimentos. Outro depoente será Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG).





O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também apura a imunização contra o novo coronavírus em profissionais da saúde. Por isso, Josely Ramos Pontes, promotora de Justiça de Saúde em Belo Horizonte, vai conversar com os deputados. O mesmo ocorrerá com Rodrigo Fontenele Miranda, controlador-geral do estado. Ele foi convidado a participar de audiência pública para debater a investigação interna do Executivo sobre a distribuição de vacinas. Os deputados ainda querem conversar com a ouvidora-geral de Minas Gerais, Simone Deoud, e com a ouvidora de Saúde, Thamiris Aguiar Maciel.





FUNCIONÁRIOS NÃO VEEM ILEGALIDADE





Um dia após o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), divulgar os nomes dos 55 servidores do Parlamento que receberam vacinas, o setor de saúde da instituição emitiu nota para explicar a imunização dos profissionais. Segundo o texto, divulgado ontem, os funcionários da área foram vacinados por conta da manutenção das atividades da Casa em parte da pandemia. Segundo o documento, não houve ilegalidade no processo. O documento é assinado pelo médico Marcus Vinícius Pereira, chefe da Gerência de Saúde Ocupacional (GSO) da Assembleia. Ele consta na lista divulgada por Patrus.





O profissional argumenta que o novo coronavírus aumentou a demanda de trabalho do setor, que passou a acompanhar servidores que contraíram o coronavírus – ou eram casos suspeitos. “Uma vez que a Assembleia manteve o funcionamento de suas atividades durante toda a pandemia de covid-19, o serviço de atendimento à saúde prestado pela GSO também continuou sendo realizado de forma presencial nesse período. Mais que isso, o trabalho da área sofreu um aumento significativo, tendo em vista que coube às equipes do setor não apenas estabelecer e monitorar os protocolos de saúde do Plano Assembleia Segura, como atender, orientar e acompanhar todos os casos suspeitos e confirmados ocorridos na Casa”, lê-se em trecho do texto. Na visão do setor de Saúde da Assembleia, as atividades dos trabalhadores da área compõem a “linha de frente” do enfrentamento à doença. Por isso, a imunização dos servidores passou a ser cogitada.