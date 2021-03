Risco de falta de oxigênio

Hospitais de Montes Claros, no Norte de Minas, estão com os leitos clínicos e de UTI superlotados (foto: Unimontes/Divulgação)







A secretária de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, disse ontem que o município vive apreensão em relação a uma possível escassez de oxigênio e insumos usados na entubação de pacientes graves da COVID-19, diante da superlotação dos hospitais. Ela afirmou estar preocupada com a disponibilidade de oxigênio por parte dos fornecedores do insumo no Norte de Minas. “Já estamos monitorando aqueles medicamentos necessários para manter a sedação, para manter entubados aqueles pacientes da COVID-19 que se agravaram. É uma situação preocupante”, alertou Dulce Pimenta.





Desde 2 de março, hospitais de Montes Claros atingiram lotação máxima de leitos clínicos e de UTI para pacientes de COVID-19. De la pra cá, a prefeitura implantou dois hospitais de campanha e credenciou leitos clínicos e de UTI para pacientes do coronavírus em outros três hospitais – aumento de 102 leitos específicos para a doença. Mas, segundo Dulce Pimenta, com o avanço da pandemia, mesmo com a ampliação, os hospitais continuaram com ocupação máxima.





Assim como todos os municípios do Norte de Minas, desde 7 de março, Montes Claros está na onda roxa, a mais restritiva do plano Minas Consciente, do governo do estado. Nessa terça-feira (16/3), a secretária fez um apelo à população para seguir o isolamento, alertando que a única forma de resolver o problema da superlotação dos hospitais é diminuir a transmissão do coronavírus. Dulce alertou que se a população não cumprir as normas de segurança e de isolamento social, pessoas poderão morrer não somente pela falta de vagas nos hospitais, mas também pela falta de medicamentos para manter pacientes entubados.





“A situação do município é crítica. Enquanto a população não entender isso (que precisa obedecer ao isolamento), não vamos conseguir mudar esse quadro – vamos ter óbitos até mesmo dentro de casa, em unidades de saúde que não têm nenhuma estrutura, pela falta de vagas dentro dos hospitais e até mesmo pela falta de insumos para manter os pacientes entubados em tratamento”, advertiu a secretária. Mesmo com a cidade na onda roxa, como tentativa de frear a transmissão e diminuir casos de coronavírus, a prefeitura resolveu adotar outra medida: antecipou cinco feriados, entre eles a sexta-feira da Paixão. Com isso, de hoje até a próxima segunda-feira, a cidade terá um feriado prolongado.