Prefeitos aderem à onda roxa contra COVID em Minas, mas com resistência

Passageiros aglomerados em pontos de ônibus: fiscais, policiais e guardas municipais vão orientar a população para evitar mais contágio (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A. PRESS)







O prefeito de Varginha, no Sul de Minas, Vérdi Lúcio Melo, anunciou que não aderiu à onda roxa e o toque de recolher decretados pelo governo de Minas. “Nós entendemos que é uma medida muito forte: fechar a cidade em todos os seus aspectos. Até porque, já vivemos isso anteriormente. Fechamos a cidade, tomamos todas as medidas de enfrentamento, medidas amargas. Acreditamos que acertamos a maioria”, disse ele em entrevista coletiva. Varginha soma 6.927 casos de COVID e 134 mortes.





“Nós nos pautamos pelo princípio do equilíbrio. Se dermos um remédio muito forte para um doente muito fraco, obviamente, vamos perder o paciente. Então, estamos buscando o equilíbrio. Preocupado com aquele cidadão que está desempregado, faltando alimento na casa dele. Com o empresário que está devendo e precisa arcar com seus compromissos. Preocupado com a prefeitura, que precisa arrecadar seus impostos”, ressaltou.





A prefeitura publicou novo decreto com medidas mais rígidas, como o aumento da multa para quem estiver sem máscara, que passará de R$ 50 para R$ 100. De acordo com o prefeito, shopping e comércio não poderão funcionar aos sábados e domingos. Além disso, o comércio vai ser restrito até as 18h, enquanto bares e restaurantes podem funcionar até as 20h.O prefeito afirmou que academias seguem das 8h às 20h, mas clubes, quadras esportivas e atividades recreativas estarão suspensos pelo período do decreto.





INSATISFAÇÃO

O prefeito de Betim, Vittorio Medioli, demonstrou insatisfação com o governo do estado ao aderir o município na onda roxa. Antes, a cidade não havia aceitado a proposta da onda lilás da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de BH (Granbel), mas agora cumprirá as medidas do Minas Consciente, com fechamento do comércio não essencial. Já o toque de recolher das 20h às 5h, por enquanto, não fará parte da rotina de Betim.





A cidade não havia decretado o fechamento do comércio não essencial, mas tinha reduzido o horário de funcionamento do comércio de rua. Agora, na onda roxa decretada pelo governador, somente o comércio considerado essencial está permitido funcionar. Está proibida a venda de bebidas alcoólicas geladas e o consumo em locais públicos. Não haverá atendimento presencial na prefeitura, apenas por telefone. Cultos religiosos também estão suspensos. Academias também não poderão funcionar.





Apesar da adoção do plano, o prefeito criticou a medida estadual. “O estado baixou uma norma que coloca todas as regiões, todos os 853 municípios, dentro da onda roxa, que tranca tudo, deixa abertos só os serviços essenciais. O texto é confuso, tem erros grosseiros, mas é o nível que nós temos hoje na cúpula das instituições que deveriam tomar conta da saúde de todo o estado. Está claro que temos que nos conformar com essas medidas. Nós somos a favor de uma flexibilização, mas não tem como escapar”, disse.





Apesar da instalação de novos leitos destinados à COVID-19 prevista para os próximos dias, Betim está no limite da taxa de ocupação. Ontem, 96% dos leitos de enfermaria estavam sendo utilizados e 95% da UTI está ocupada na cidade. Betim conta com 80 leitos de UTI em funcionamento. A expectativa é de chegar a 90 leitos de CTI e 75 clínicos até o fim desta se- mana. A instalação de novos leitos já está sendo realizada e será destinada ao atendimento dos casos da COVID-19.





Dos 60 leitos clínicos atuais, 58 estão ocupados o que representa 96% do total da capacidade utilizada. Desse número de internados, apenas um é paciente residente de outra cidade.





Dos 80 leitos de UTI ativos, 76 estão com pacientes, o que representa 95% da capacidade. Desses, 51 pessoas são residentes de Betim. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Betim contabiliza 19.192 casos da COVID-19, 17.984 já recuperados e 532 mortes pela doença.





ENQUANTO ISSO ...

...Assembleia suspende atividades

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) suspendeu por 15 dias as atividades presenciais a partir de hoje, depois da ampliação da onda roxa do programa Minas Consciente para todos os municípios mineiros. Em comunicado, a ALMG informou que “as atividades do processo legislativo continuarão ocorrendo de forma remota, apenas com a presença do presidente dos trabalhos. O funcionamento dos setores administrativos e dos gabinetes parlamentares se dará exclusivamente na forma de teletrabalho”. O tempo de duração da suspensão é o mesmo, inicialmente, dado pelo governo do estado para a onda roxa, 15 dias. O acesso de servidores, estagiários, terceirizados e outros colaboradores está proibido nas dependências da Assembleia, exceto aqueles previamente autorizados para atendimento a atividades necessárias.